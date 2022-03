Finn ut om ditt hjem kan bli besøkshjem

Barneverntjenesten i Stavanger kommune trenger flere besøkshjem. Onsdag ettermiddag kan du få vite mer om ordningen

Stavanger kommune mangler flere besøkshjem for å gi utsatte barn positive opplevelser. (Illustrasjonsfoto)

Stein Halvor Jupskås Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Besøkshjem tar imot et barn eller et søskenpar om lag en helg i måneden for å gi foreldrene avlastning og barna gode opplevelser.

Barneverntjenesten inviterer til informasjonsmøte i Hermetikkgata 5 onsdag 16. mars kl. 17.30-18.30 om hva det vil si å være besøkshjem.

Påmelding skjer via epost sgitmark@stavanger.kommune.no eller telefon 51 50 82 96 / 51 91 27 74.

Trenger voksenmodeller

Barn som trenger besøkshjem har ofte en vanskelig situasjon hjemme. Foreldrene deres trenger gjerne avlastning for å få litt overskudd selv. Barna trenger voksenmodeller for å kunne se andre handlingsmønstre i en familie enn det de ser hjemme.

-Kontakten med de voksne skal gi barna overskudd, lærdom, stimulans, glede og trygghet. Vi er ikke på jakt etter supermennesker, men et hjem som har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn, sier familieveileder Nina Fredenborg i barneverntjenesten.

Større nettverk

I øyeblikket har barnevernet mange barn med ulik bakgrunn som trenger noen å besøke.

- Alle trenger trygge og forutsigbare voksne som kan «se» dem, ta dem med på positive opplevelser og gi dem et utvidet nettverk, sier Nina Fredensborg. Besøkshjemmene må har en stabil livssituasjon og kunne binde seg for ett år.