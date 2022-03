MDG vil berge Brukt­markedet i Stavanger

Fra 2017: Eli Svanhild Riska Thorsen (t.v.) samler inn penger til barnehjem og skole i Kambodsja. Noen av pengene stammer fra bruktmarked på Nytorget. Gerd Gausel vurderer å kjøpe en pingvin i glass.

Daria Maria Szymaniuk, gruppeleder for MDG i Stavanger, er skuffet og opprørt over at Bruktmarkedet på Nytorget synes å være tapt for Stavanger.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden