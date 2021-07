Jonas Gahr Støre på Utøya: – Et nederlag at Utøya-overlevende utsettes for hat og trusler

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kaller trusler mot dem som overlevde Utøya for ti år siden, en nedrig illustrasjon under minnemarkeringen på øya onsdag.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.v.), AUF-leder Astrid Hoem og Sveriges statsminister Stefan Löfven besøkte Utøya onsdag 21. juli. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

NTB-Marie De Rosa og Kenneth Kandolf Haug

– Det er et nederlag, sa Støre på en pressekonferanse på Utøya onsdag, sammen med Sveriges statsminister Stefan Löfven og AUF-leder Astrid Hoem.

Støre understreket at han mener kampen mot høyreekstremisme ikke har kommet langt nok.

– De som trodde angrepene 22. juli var en grusom sluttstrek for den høyreekstreme terrortrusselen, har fått se at det ikke er tilfelle, sier Støre.

Både Löfven og Hoem fikk spørsmål om hva de ville si til dem som mener angrepet kun var en gal manns verk.

– Det er ikke en tilfeldighet at det skjedde her. Høyreekstremismen står ikke for at alle mennesker er like mye verdt. De vil bestemme at noen skal være bedre enn andre, sa Löfven.

Hoem la vekt på at man har dysset ned brutaliteten i 22. juli-terroren i ettertid.

– Etter hvert snakket man ikke lenger om terror, men om hendelsen. Ikke om barnedrap, men om katastrofe. Vi må fortelle hele historien, sier AUF-lederen.

Vil ha høyresiden på banen

Støre gjentok både da han ankom øya og under pressekonferansen at han vil ha tydeligere tale fra alle partier, ikke bare fra AUF.

– Vi på den demokratiske venstresiden tok et kraftig oppgjør med de på ytre venstre som hadde voldsplaner for noen tiår siden. Også de i andre politiske familier må snakke tydelig mot dem som kan hente næring og gå fra holdning til handling, sa Støre til NTB da han ankom øya onsdag formiddag.

Han sier Arbeiderpartiet aldri har etterlyst et enkelt oppgjør, men en samlet kraft i samfunnsdebatten mot farlige holdninger og ytringer.

– Det var kun én mann som hadde ansvar for ugjerningen, men holdningene lever i beste velgående, og har tatt liv blant annet på New Zealand og i Bærum, sier Støre.

Hoem sier alle partiene må gjennomføre en selvransakelse. Flere bruker hærverket mot minnesmerket til Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo tirsdag som eksempel.

– Man kan trekke linjer fra drapet på Benjamin Hermansen, til terrorangrepet 22. juli, til angrepet mot moskeen i 2019. Det er ingen demokratiske partier som har ansvaret for volden, men vi må alle gjennomføre en selvransakelse og se hvordan vi bidrar, sier Hoem.

Støre rørt av Löfven

Stefan Löfven har avbrutt ferien og bruker bursdagen sin på markeringer i Oslo og på Utøya.

– Jeg er rørt av det. Han er levende engasjert i solidariteten og det politiske arbeidet mot høyreekstrem terror, sier Støre.

Stefan Löfven uttalte til NTB at hans deltakelse er en selvfølge, og legger til at norsk og svensk arbeiderbevegelse står hverandre nær.

Minnemarkeringen varte fram til klokka 13.00, da øya ble åpnet for etterlatte og overlevende. Både Støre og Löfven er imponert over hvordan AUF har tatt tilbake øya etter angrepet der 69 av deres medlemmer ble drept 22. juli 2011.

– Ungdommen har tatt øya tilbake, med verdighet og framtidstro som gir oss inspirasjon, sier Støre.

Löfven kaller det beundringsverdig og sterkt.

Kaller PST-rapport brutal tekst

Støre oppfordret alle til å lese en ny rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste om høyreekstreme digitale nettverk.

– Det er en brutal tekst, fastslo han.

I PSTs rapport , som ble publisert onsdag i forbindelse med tiårsmarkeringen, står det blant annet at digitale nettverk bruker grenseoverskridende humor, memes og spillreferanser som dehumaniserer grupper i fiendebildet for å radikalisere og rekruttere nye medlemmer. PST venter at høyreekstrem terror vil utføres av enkeltstående aktører og små celler.

Støre mener det bør være mer internasjonalt samarbeid mot slike lukkede miljøer, og etterlyser også mer ressurser til politiet for å drive slik etterforskning.

– Vi må rette oss inn mot de ulike plattformene, sier Löfven i et intervju med NTB.

Han legger til at det er en vanskelig debatt, ettersom den handler om menings- og ytringsfrihet.