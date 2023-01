Maks uflaks for Gran Canaria-passasjerer til Sola

173 Gran Canaria-passasjerer til Sola må bli en ekstra natt i Las Palmas.

Passasjerene venter ved 20.30-tiden på informasjon om hotellovernatting til søndag.

Andreas Askildsen Journalist

- Flygningen er rammet av en rekke uheldige omstendigheter, sier Knut Morten Johansen, pressevakt i SAS.

På vei til Las Palmas kolliderte flyet med en fugl. Dermed måtte det gjennom en rutinemessig teknisk sjekk da det ankom Las Palmas. Dette førte til at flyavgangen fra Las Palmas tilbake til Stavanger ble forsinket.

Måtte «brenne av drivstoff»

Flyet tok av fra Las Palmas, med kurs for Stavanger, men fikk kort tid etter avgang indikasjon om en teknisk feil. Ifølge passasjerer om bord måtte flyet sirkle i lufta på 3000 meters høyde i halvannen time.

– Det måtte brennes av drivstoff for å redusere vekten slik at flyet kunne lande igjen, forklarer Johansen.

Ifølge passasjerer ble det opplyst at det var problemer med bagasjeluka som førte til at flyet måtte returnere til Las Palmas.

– Jeg har ikke fått beskjed om at feilindikasjonen gjaldt bagasjeluka. Men det er alltid slik at en indikasjon tas på alvor og det fikk dessverre den konsekvensen at flyet måtte gå tilbake til Las Palmas, sier Johansen.

Besetningen nådde maks flytid

Dette førte i sin tur til at flytiden for besetningen ut. Lovverket regulerer hvor lenge flybesetningen kan jobbe i et strekk og dersom de ikke vil rekke frem til destinasjonen innenfor maksgrensene i lovverket, kan de ikke fly.

– Dette fører til at alle passasjerene må bo på hotell i Las Palmas i natt. Beklageligvis har det her inntruffet en serie med uheldige hendelser, sier Johansen.

Trøbbel for tre desemberfly

Også i desember oppsto det problemer for flere av SAS sine Gran Canaria-flygninger til Sola. Det ene flyet ble påkjørt av en bagasjetraktor i Las Palmas og måtte dermed utsette hjemreisen til dagen etter.

Det andre flyet mistet slottiden sin. Forsinkelsen førte til at flybesetningen ville overskride maks flytid på turen til Sola, dermed landet flyet i stedet i Madrid til dagen etter. Der oppsto det nye problemer, som i sin tur førte til nye forsinkelser.

Helgen etter måtte nok en gang rogalendinger som skulle fly fra Gran Canaria til Stavanger med SAS overnatte på hotell til dagen etter. Da var det værforholdene i Skandinavia som skapte problemer.