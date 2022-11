Nytt tilfelle av fugleinfluensa i Sola: - Svært krevende

En krevende høst for fjørfenæringen i Rogaland ble fredag enda tøffere etter at det ble påvist et nytt tilfelle av høypatogen høypatogen Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er imidlertid få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.fugleinfluensa.