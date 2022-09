V vil ha Kjartan Lunde som fylkesordfører i Rogaland

Venstres nominasjonskomité har bestemt seg for hvilke politikere som bør toppe lista til fylkestingsvalget neste år.

Stavanger-mannen Kjartan Lunde blir trolig Venstres beste kort før fylkestingsvalget neste år.

Thomas Ergo Journalist

Kjartan Alexander Svartsund Lunde (35) foreslås som toppkandidat.

Stavangermannen sitter i dag i fylkestinget, leder Venstres gruppe der og er medlem av samferdselsutvalget.

Nominasjonskomiteen i Venstre har foreslått Unni Fuglestad (52) fra Time og Svein Abrahamsen (52) fra Haugesund som nummer to og tre på valglista.

Fuglestad sitter i dag i fylkets regional-, kultur- og næringsutvalg. Abrahamsen sitter i kontroll- og kvalitetsutvalget.

– Kjartan, Unni og Svein har lagt ned en solid innsats i nåværende periode, både innen kollektivsatsing, klima og miljø, og innen videregående opplæring. Vi opplever at de bidrar til et godt samarbeid, både internt i Venstre og utadrettet. Det er absolutt noe å satse videre på, og vi er glade for at de har stilt seg til disposisjon, sier Birgit Rodvelt, leder i nominasjonskomiteen i Rogaland Venstre, i en pressemelding.

De øvrige navnene på Venstre-lista er nye.

Kjartan Alexander Svartsund Lunde, Stavanger, 1987

Unni Fuglestad, Time, 1970

Svein Abrahamsen, Haugesund, 1970

Gunhild Moe, Suldal, 1980

Sondre Undheim Lokøy, Unge Venstre, 2002

Aslaug Marie Undheim, Bjerkreim, 1952

Bjarte Espeland Horpestad, Karmøy, 1998

Mia Bruvik, Klepp/Stavanger, 1995

Julian Francisco Osorio, Sandnes, 1991

Ann Elin Piel, Stavanger, 1979

Den endelige lista vil vedtas på nominasjonsmøtet i Rogaland Venstre lørdag 5. november.

