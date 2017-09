En person ble sendt til ambulanse med legevakt. Ulykken skjedde på Riksvei 13, Ryfylkevegen, i Årdal. Politiet er på stedet, skriver de i en Twitter-melding like etter klokken 17.05.

Politiet melder ved halv seks-tiden at ett kjørefelt er åpent og at politiet dirigerer trafikken. Det skal ikke være kø. Redningsbil er på vei for å fjerne de involverte bilene.