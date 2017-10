Tvil om elbil-vedtak er gyldig

Saken skal imidlertid videre til fylkesutvalget og fylkestinget, og før den kommer så langt må administrasjonen finne ut om det faktisk er anledning til å innføre fullpris på elbiler.

Per-Kåre Foss (KrF) er en av dem som mener vedtaket går på tvers av det prinsippet Stortinget innførte i forbindelse med budsjettbehandlingen i fjor høst. Da ble det satt en maksgrense for hva elbileiere skal betale, enten det er for parkering, bompenger eller ferje, og at denne grensen skal settes til 50 prosent av det de med bensin- eller dieselbiler betaler.

– Jeg mener helt klart at dette vedtaket ikke begrenser seg til riksveiferjer, men at det også må gjelde fylkeskommunale ferjer. generelt vil det være uheldig hvis det er ulike regler for dette fra fylke til fylke, sier Foss.

Sammen med Venstres representant stemte han derfor imot innstillingen.

Flertallet vedtok å anbefale at dagens takstopplegg for ferjene endres, slik at takst for elbiler skal følge vanlige lengdegrupper fra 1. januar 2018. Administrasjonen fikk imidlertid i oppdrag å sjekke hvorvidt dette kolliderer med statlige retningslinjer.

Bestillingen fra fylkeskommunen til Norled, som skal drive Tau-ferja fram til Ryfast åpner, tilsier at det blir samme transportkapasitet som med dagens ruteproduksjon fra mandag til lørdag. For søndagens del blir det en liten økning.