Rogfast kan gi Kvitsøy bedre ferjeruter

21 kilometer lange Rogfast skal stå ferdig i 2026. Anleggsarbeidet er så vidt i gang. I Arsvågen på Bokn er entreprenøren NCC i gang med å sprenge ut to transporttunneler som skal inn cirka 2 kilometer til de treffer hovedløpene. Disse tunnelene skal brukes til å frakte masse ut fra Rogfast. Snart starter arbeidet med tilsvarende transporttunneler på Mekjarvik i Randaberg kommune.

Neste år smeller det på Kvitsøy. Da starter arbeidet med å sprenge ut en 4 kilometer lang tunnelarm, som skal kople mini-kommunen til rekord-tunnelen. Øysamfunnet midt i Boknafjorden blir Rogfasts viktige pustehull. Det skal sprenges to gigantiske ventilasjonssjakter, som går 250 meter rett ned.

– Statens vegvesen har skissert at om lag 150-200 personer til enhver tid vil oppholde seg på Kvitsøy i forbindelse med anleggsarbeidet. Med våre 540 innbyggere betyr dette en betydelig økning i antall personer som vil ha behov for å reise til og fra. I tillegg har vi 30 byggeklare boligtomter og det er kommet innspill om nytt hotell, sier ordfører Mirjam Ydstebø (KrF/Frie borgerlige).

Sist høst ble det kjent at Alfred Ydstebø og selskapet hans Base Property planlegger hotell i havgapet på Kvitsøy. Hotellet skal ha plass til opp mot 150 rom, egen spa-avdeling og konferansefasiliteter på rundt 300 kvadratmeter. Planen er at hotellet skal stå ferdig til Rogfast åpner.

Flaskehals?

Derfor mener øyfolket at ferja kommer til å bli en flaskehals, hvis ingenting gjøres. I dag er det bare 10 daglige rundturer til Merkjarvik på fastlandet. Midt på dagen er det 3 timer mellom avgangene fra Kvitsøy. Snart skal Rogaland fylkeskommune lyse ut nytt ferjeanbud gjeldende fra 1. desember neste år. Fylkessamferdselssjefen foreslår tre ekstra avganger per dag. Dette vil tette de største hullene i ruteplanen, gi lengre åpningstid og 35 minutters overfart. Saken skal behandles politisk i april.

– Det passer veldig godt at ny kontrakt lyses ut nå. Rogfast vil føre til mye trafikk. Prosjektet skal ha vareleveranser, folk skal reise til og fra på befaring. Vi har jobbet i to år for å få forstå fylkespolitikerne, administrasjonen og ikke minst prosjektledelsen i Rogfast til å ta dette innover seg. Derfor er vi veldig godt fornøyde med å ha fått gjennomslag for et forbedret rutetilbud, sier Mirjam Ydstebø.

Bekymringen hennes er ferjeanbudet og det som skjedde i Tau-sambandet. Der var det bare en tilbyder og de årlige kostnadene økte fra 20 til 143 millioner kroner.

– Dette gir grunn til bekymring. Hvis det ikke blir reell konkurranse og anbudet blir veldig dyrt, så kan det skjære seg, sier ordføreren.

Egne lektere

Kommunikasjonsrådgiver Øyvind Ellingsen i Statens vegvesen mener det vanskelig å spå om dagens antall ferjeavganger innfrir de ønsker og behov de reisende vil ha.

– Generelt er det ikke Statens vegvesen som har ansvaret for logistikken til entreprenørene, men vi forstår ordførerens bekymring. Mest sannsynlig vil det meste av anleggsutstyret bli fraktet til Kvitsøy med egne båter og lektere. Det er lagt opp til at entreprenøren kan benytte egen kai til dette formålet. Ferja vil mest sannsynlig bli brukt til persontransport. De aller fleste som skal jobbe med Rogfast på Kvitsøy vil bo i brakkerigger og leide hus, og dermed blir det minimalt med dagpendling. Det vanlige på så store kontrakter er at arbeiderne jobber i turnus, med friperioder. Om entreprenøren vil bruke egne båter ved vaktbytter er opp til dem, og derfor er det vanskelig å spå om dagens antall ferjeavganger innfrir de ønsker og behov de reisende vil ha, kommenterer Ellingsen.