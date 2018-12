Mandag kom pressemeldingen fra Kommunaldepartementet som en sjokkgranat. Preikestolen glipper ut av hendene på Nye Sandnes. Rogalands største turistattraksjon overføres i stedet til Strand.

Onsdag samlet kommunestyret i Forsand seg til årets siste kommunestyremøte. Ordfører Bjarte S. Dagestad ventet helt til slutten av møtet med å ta opp saken.

Foreløpig er det flere spørsmål enn svar: Klarer Sandnes å få Stortinget til å omgjøre kommunaldepartementets vedtak? Hva blir det av satsingen på reiseliv i Sandnes dersom Preikestolen virkelig er tapt? Hva skjer med privatferja på Høgsfjorden når Oanes-kaien blir liggende i Strand? Hva skjer med ungene i Kolabygda - får de fortsette på Forsand skole? Er det mulig å opprettholde tjenestetilbudet når cirka 180 av dagens 1200 innbyggere forsvinner? Kommer Nye Sandnes til å gå i oppløsning?

Vi besøkte Kolabygda tirsdag. Der mente noen at de som bestemte grensejusteringen fortjener blomster.

Onsdag sa Forsand-ordføreren til kommunestyret at han ikke hadde informasjon utover brevet fra Kommunaldepartementet (KMD). Førstkommende mandag skal Dagestad ha møte med Sandnes-ordføreren.

– Da får vi sette oss ned og finne ut hvordan prosessen går videre. Det er flere prosesser. En som går mot Sandnes, en som går mot KMD-sin sak (om grensejustering mot Strand). Alt annet er politisk arbeid og blir bare spekulasjoner. Nå er det viktig å få mest mulig informasjon. Hvis det er vedtak noen vil ha gjennom, har vi februarmøtet. Et KMD-vedtak er endelig, det er ingen ankemulighet for vanlige folk. Men Stortinget har myndighet til å omgjøre ethvert vedtak, sa Dagestad.

Han viste til at kommunestyret i Forsand har et 10–7 vedtak mot grensejusteringen. Også Sandnes har gjort negativt vedtak. Fylkesmannen i Rogaland anbefalte heller ikke grensejustering.

– Gå inn i romjulen med takt og tone, også på sosiale medier. Vi er enige om å være uenige. Vi jobber med det vi tror på, men forholder oss til de vedtak som er. Så skjer det som skjer. Prosessene går sin gang. Jeg skal forsøke å få svar på de tusen spørsmålene vi sitter med om prosessen mot Sandnes og Strand. Strand må sette i gang sin prosess, og KMD må samkjøre og gi oss spilleregler. Det har ikke vært møter om noe som helst foreløpig. Jeg skulle gjerne hatt flere detaljer, men det er bare 48 timer siden, sa Bjarte S. Dagestad.

– Kom som jula på kjerringa

Kommunestyret hadde få innspill om saken. Thore Håland i Bygdelisten spurte om planlagte investeringer i bredbånd til den delen som nå skal overføres til Strand.

– Jeg har ingen gode svar. Vi må snakke med KMD. Det er regler for innløsing av infrastruktur, svarte Dagestad.

– Dette kom som jula på kjerringa. Jeg håper ingen tuller med å stoppe alle investeringene i Kolabygda. Det er regler og lover for hvordan dette skal gjøres opp. Dette må ikke gjøres verre enn det det er, advarte Kåre Oaland i Samlingslista.

Tidligere ordfører Torstein Haukalid (KrF) viste til at det ikke ser ut som at Preikestolen blir det nye kommunevåpenet til Nye Sandnes. Han tok derfor til orde for å beholde Sandnesgauken.

– Sandnesgauken er ikke stygg den. Det er et avtrykk av den i fjellet inne i Lysefjorden, ved Flørli, sa Haukalid.

Ordføreren svarte at dette må avklares i den videre prosessen.

– Hvorfor gjorde dere ingen vedtak mot grensejusteringen?

– Vi har allerede vedtak 10–7 mot grensejustering. Men KMD sitt vedtak er endelig, og bare Stortinget kan omgjøre dét, sier Dagestad til Aftenbladet.