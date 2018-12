Stusser på krav om million-leie

Dagens ferjesamband over Høgsfjorden blir avviklet når Ryfast tas i bruk om ett års tid. I stedet åpner fylkeskommunen for at private selskaper kan drive ferja videre. Kravet er at rederiet som får løyve må betale leie av ferjekaiene med tilhørende bygg og oppstillingsplass. Anslått pris er om lag 3 millioner kroner i året.

– Dette beløpet stiller vi oss undrende til, skriver ordførerne Bjarte Sveinsvoll i Forsand og Stanley Wirak i Sandnes i et brev til Samferdselsdepartementet.

De mener det blir feil å legge kapitalkostnadene ved å bygge kaiene, inn i leien.

– Det følger ikke noe gjeld med når fylkeskommunen overtar kaiene av Staten. Da blir det etter vårt syn feil at fylkeskommunen legger inn leie som skal dekke en kostnad de ikke har, sier ordfører Bjarte Sveinsvoll Dagestad i Forsand.

Ordførerne viser videre til veglovgivningen, som sier at de offentlige veiene skal være åpne for allmenn ferdsel. Til vei blir også ferjekaier regnet, ifølge loven.

– Videre står det i vegloven at Staten bærer utgiftene til planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og drift av riksveger. Fylkeskommunen bærer disse utgiftene for fylkesveger, skriver Dagestad og Wirak i brevet.

– Bygg nye kaier for Høgsfjord-ferja

– Drift av et kaianlegg vil kreve service og vedlikehold og dermed utgifter, hvorfor er det urimelig at fylkeskommunen krever dette dekket?

– Ifølge loven er det fylkeskommunen som har ansvaret for alt vedlikehold av fylkesveier. I dette tilfellet går fylkesveiene helt til ytterste tuppen av ferjelemmet. Det kan ikke bli slik at fylkeskommunen skal kreve at andre skal betale vedlikehold på deler av sine veier, sier Bjarte Sveinsvoll Dagestad.

Fakta: KOMMERSIELL HØGSFJORD-FERJE UTE PÅ ANBUD Ryfast åpnes etter planen i desember 2019. Da legges Tau- og Høgsfjord-sambandet ned i offentlig regi, men fem rederier har tidligere vist interesse for å drive Høgsfjord-ferja videre på kommersiell basis. Rogaland fylkeskommune har lyst ut Høgsfjord-ferja på anbud. Anbudsfristen er 10. januar. Bare ett rederi vil få tildelt løyve. Fylkeskommunen vil legge mest vekt på åpningstid (70 prosent vekting), deretter på frekvens (30 prosent). Planen er at Samferdselsutvalget skal tildele løyvet 6. februar.

I brevet blir det også vist til at andre fylkeskommuner, som for eksempel Møre og Romsdal, ikke krever leie av kaianlegg som brukes av private aktører.

– Vi påstår ikke at det vil være ulovlig å kreve kaileie, men vi ønsker en avklaring på hva loven sier om denne problemstillingen, sier Dagestad.

Han tror 3 millioner kroner i leieutgifter vil bety mye for rederiet som får løyve til ferjedrift.

– Leieutgiftene vil gå rett på bunnlinjen til selskapet. Det kan føre til økte billettpriser eller svekket økonomi i ferjedrift, sier han.

Fristen for å søke løyve er 11. januar og ordførerne ber om en snarlig avklaring fra departementet.