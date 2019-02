– Det har vært veldig mildt denne februar, men vi har ikke registrert noen døgnmiddeltemperatur over 10 grader i Stavanger, sier klimavakt ved Meteorologisk institutt Tone Husebye.

Bortsett fra 2. februar, har hver eneste dag vært mellom 2 og 6 grader varmere enn fjorårets februar.

– I England har de målt temperaturer over 20 grader denne måneden, sier Husebye.

Neppe ny rekord

Tirsdag kom følgende tweet fra Meteorologisk institutt:

Februar ser ut til å bli blant de mildeste som er registrert i #Bergen og i #Stavanger. Gjennomsnittstemperaturen hittil er 5,1° i Bergen (rekord 5,5°, 2014) og 5,1° i Stavanger, målt på Sola (rekord 5,5°, 1990). Blir det ny rekord, mon tro? 🧐 Foto: https://t.co/K4mEfivumW pic.twitter.com/O1qSK0qG5x — Meteorologene (@Meteorologene) February 25, 2019

I Stavanger er altså gjennomsnittstemperaturen i februar målt til 5,1 grader, målt på Sola. Forrige varmerekorden er fra 1990. Da ble snitt-temperaturen målt til 5,5 grader.

– Blir det ny rekord, mon tro?

– For å slå rekorden på 5,5 grader må døgnmiddeltemperaturen de tre siste dagene av februar være på 8-9 grader, men så mildt blir det ikke de neste dagene. Det ligger nok an til månedsmiddel-temperatur på 5,1 grader for Stavanger, sier Husebye.

Fylkesrekord fra Fister

Høyeste temperatur i februar er målt til 12 grader 15. februar ved målestasjonene på Våland. Samme dag ble det målt 11,5 grader på Sola.

– Den nokså høye gjennomsnittstemperaturen for februar 2019 skyldes at det har vært jevnt mildt hele perioden, mens makstemperaturene har ikke vært spesielt høye, sier Husebye.

Fylkesrekorden når det gjeldet høyeste temperatur er fra henholdsvis 1990 og 2003. I 1990 ble det målt 13,8 grader på Fister i Hjelmeland. I 2003 steg gradestokken til 13,8 grader også i Nedre Vats.

Kaldere de neste dagene

Vakthavende meteorolog Steinar Skaret ved Meteorologisk institutt, sier temperaturen kommer til å falle litt de siste dagene i februar. Tirsdag ble det målt 11 grader i Lysebotn.

– Onsdag blir det litt lavere temperaturer, mellom 6 og 8 grader. Torsdag blir det enda litt kaldere, og det kommer nedover nordavind, sier Skaret.

Været siste 30 døgn

Hvis vi ser på væreoversikten for de siste 30 døgn, har snittemperaturen ved målestasjonene på Sola vært på 4,3 grader - det er 3,8 grader over normalen.

Høyeste temperatur var 11,5 grader den 15. februar. Laveste temperatur ble målt til -5,3 grader 29. januar.

Samlet nedbør de siste 30 døgn var 37,6 mm. Mest nedbør på ett døgn var 8,4 mm den 9. februar. Høyeste vindhastighet var 16,4 m/s den 27. januar.