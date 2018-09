Kolumbus setter inn ekstrabusser før den nye bomringen tas i bruk

– Vi setter inn 20 busser fra en operatør som ikke kjører for oss til vanlig. Disse vil være universelt utformet og ha rett ruteinformasjon i skiltkassen foran på bussen. Men de skiller seg altså ut ved å være hvite i stedet for grønne, og de vil ikke dukke opp på sanntidskartet vårt, forklarer administrerende direktør i Kolumbus Odd Aksland i pressemeldingen.

Ekstrabussene vil alltid kjøre samtidig som en annen buss. De vil altså doble kapasiteten på en enkeltavgang som allerede eksisterer i rutetabellen, og vil ikke få en egen avgangstid. Kolumbus forteller at den hvite bussen fortsatt kan komme før den grønne, og at du derfor må holde øye med skiltkassen over frontvinduet på bussen for å vite hvor ruten går.

– Vi kan aldri vite helt sikkert, men innføringen av bompenger 1. oktober og enkeltbilletten for en krone taler for at vi vil oppleve en passasjerøkning i disse to ukene, forteller Aksland.

Det var i forbindelse med møtet i styringsgruppen 30. august at fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal lanserte gratis buss i en avgrenset periode som et rekrutteringstiltak for bussen når de nye bomringene trer i kraft.

På grunn av faren for hacker-angrep er det umulig for app-en å ha en billettpris på 0 kroner. I stedet gir Rogaland fylkeskommune alle nye busspassasjerer bussbilletter til 1 krone per stykk.