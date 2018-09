Krangler om bompenger på bybrua

I bystyret i Stavanger i mai ble det vedtatt at Rogaland fylkeskommune skulle ta initiativ til fellesmøte med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg for å bli enig om å endre innkrevingsretningen på Bybrua. Om dette fikk tilslutning fra fylket og de andre kommunene, skulle dette legges frem for Statens vegvesen og fulgt opp i styringsgruppen.

Det har enda ikke skjedd, og til møtet i kommunalutvalget den 2. oktober har Christian Wedler (Frp) stilt spørsmål om hvorfor det enda ikke har blitt gjort noe med dette i styringsgruppa. Leif Arne Moi Nilsen (Frp) er dypt skuffet over at dette spørsmålet ikke har blitt tatt opp i styringsgruppa enda, og sier til Aftenbladet at han vurderer en ny aksjon på bybrua om det ikke blir gjort noe med snarlig.

Sagen Helgø presiserer at det heter i vedtaket at det er fylkeskommunen som skal kalle partene inn til møte i denne saken.

– Og det har jeg tenkt å etterlyse under møtet i styringsgruppen på fredag, sier Sagen Helgø.

Historien bak bomvedtaket

– Kan ikke endre avtalen nå

Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø er opptatt av at de kommer i gang med bompengeinnkreving 1. oktober. Det er i tråd med vedtak gjort i bystyre i Stavanger. Hun sier at de heller ikke vil ha myndighet til å gjøre endringer i Bymiljøpakken på fredag, slik forslaget fra Randaberg sier.

– Vi må enten stemme for en igangsetting, eller for en utsettelse. Det er et stortingsvedtak som ligger til grunn for byvekstavtalen, så dette med rushtidsavgift må vi komme tilbake til i revidering av byvekstavtalen. Dette har både statsråd og vegdirektør vært tydelige på, sier Sagen Helgø.

Sagen Helgø mener også at diskusjonen vedrørende ny leder av styringsgruppen, er noe en bør komme tilbake til i en sak.

– Vi kan ikke diskutere saker uten saksfremlegg, mener hun.