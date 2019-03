Norled vant Finnøy-sambandet

– Det betyr at vi fortsatt har et nærvær til hovedkontoret i Stavanger. Selv om vi opererer over hele landet fra Aker Brygge til Indre Troms, er det kjekt å vinne på hjemmebane, sier regionsjef for ferjer i Rogaland, Gaute Gangenes, i Norled.

Han understreker at kontrakten ennå ikke er signert, og at karensperioden for tildeling er satt til 10 dager.

Men Norled ligger godt an til å fortsette driften av Finnøy-sambandet. Mandag annonserte Statens vegvesen at de på vegne av Rogaland fylkeskommune har innstilt Norled som vinner av anbudskonkurransen for ferjedrift i Finnøy–sambandet og har til hensikt å signere kontrakt med Norled AS.

– Vi er meget glade for at vi får fornyet tillit og ligger an til å få drive videre Finnøy-sambandet helt frem til 2029, og vi skal fortsette å levere gode reiseopplevelser for våre passasjerer, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Oppstart av kontrakten vil være 1.1.2021. Den løper i 8 år og har i tillegg 1 års opsjon. Det fremtidige sambandet vil ha en justert rutestruktur sammenlignet med dagens samband.

Norled driver også ferjesambandet mellom Nesvik, Hjelmeland og Skipavik på Ombo, men mister både Kvitsøy-sambandet og Høgsfjord-ferja i slutten av året. Også ferjesambandet Stavanger-Tau forsvinner fra Norleds rutekart, men dette sambandet legges helt ned når Ryfast åpner.

– Vi vinner litt kontrakter andre steder i landet og har til sammen 80 ferjer og hurtigbåter, sier Gangenes.