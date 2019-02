Rundt 200 Vegvesen-ansatte overføres til fylkeskommunen

– Jeg er glad for at vi nå har signert avtalen som sikrer og skaper trygghet for medarbeidere i etablering av ny fylkesvegadministrasjon. Vi får masse kompetanse som vil styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, samtidig som vi overtar en rekke viktige oppgaver. Prosessen er krevende for mange, men fylkeskommunen og Statens vegvesen har hatt et veldig godt samarbeid i mange år som bidrar til konstruktiv dialog, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken i en pressemelding.

Dette er en av de første store offisielle oppgavene til den nye fylkesrådmannen.

I januar ble det kjent at hver femte i Statens vegvesen mister jobben når 7824 ansatte skal bli 1650 færre. Transportkjempen skal gjennom en storstilt omorganisering. Omorganisering er pålagt av Samferdselsdepartementet, men Vegvesenet mener selv at det er blitt for mange kokker, altså for mye byråkrati.

Fredag 8. februar signerer vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef Helge Eidsnes og fylkesrådmann Inge Smith Dokken avtalen om overføring av medarbeidere fra Statens vegvesen til Rogaland fylkeskommune. Avtalen skal skape trygghet og forutsigbarhet med hensyn til fylkeskommunen og den enkelte ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med overføringen.

Rundt 200 medarbeidere er aktuelle for overføring innen 1.januar 2020.

Arbeidet med å etablere en ny fylkesvegadministrasjon legges det vekt på å ta vare på den enkelte medarbeider som overføres, ivareta begge organisasjonene, og samtidig sørge for at det fremdeles leveres gode tjenester til innbyggerne, heter det i pressemeldingen.