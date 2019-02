Per (66) skal løpe ultraløpet Lysefjorden Inn: - Mytegreie at vi ikke skal klare så mye på grunn av alderen

Det 62 kilometer lange ultraløpet er fullbooket, et halvår før starten går på Oanes kai, ved munningen av Lysefjorden. Venstre-politiker Per A. Thorbjørsen (66) tar ikke gjenvalg til høstens valg, men stiller for tredje gang i det ekstreme løpet som er 65 kilometer langt og byr på 2500 høydemeter. Tidligere har han brukt drøyt 13 timer og knapt 15 timer. Målet denne gangen er ny personlig rekord.

– Hva prøver du å bevise?

– Ingenting. Jeg skal ikke bevise noe, men det er tredelt.

– For det første er jeg så begeistret for Willy Steinskog og alle aktivitetene han har fått til inne i Lysefjorden. Det minste jeg kan bidra med er å stille opp. Jeg har tidligere vært med på Flørlitrappene opp og Preikestolen maraton.

– For det andre er Lysefjorden Inn bare en treningstur til det store målet mitt, som er Lysefjorden Rundt (130 kilometer, rundt hele fjorden). Prosjektet mitt er ikke fullført før jeg har gjennomført det løpet. I år måtte jeg velge mellom familien og Lysefjorden rundt, så det ble familieferie.

– For det tredje er målet å vise at det går an. Jeg har bevist overfor meg selv at man kan ta seg selv litt i ørene. Selv om jeg alltid har trent, og løp mye inn i 30–40 årene, hadde jeg en lang pause. Da jeg ble 60 tenkte jeg at jeg må skjerpe meg, og er småstolt over å ha klart det. Etterpå har jeg klart å holde det gående, forteller Per A. Thorbjørnsen.

Jon Ingemundsen

Skyr store løp

I fjor satte arrangøren grensen på 350 deltakere. I år er taket hevet til 400. Det stiller 78 i dameklassen og 322 i herreklassen, fordelt på 10 ulike nasjoner. Løpet går på nordsiden av fjorden, starter ytterst i fjorden ved fjæresteinene på Oanes og ender opp i Lysebotn. Dette er definitivt ikke noe lett terreng.

– Er ikke Lysefjorden Inn på grensen av hva man kan klare i en alder av 66 år?

– Hallo. De beste løper på 6 timer, og jeg er på det dobbelte og vel så det. Begge gangene jeg har vært med, har kroppen stort sett vært klar og fin når mandagen har kommet. Jeg tror det er en mytegreie, at vi ikke skal klare så mye, og ikke være så utholdende på grunn av alderen. Dette ville jeg bevise for meg selv, og andre. Det er aldri for seint. Dette er det flere en meg som klarer. Begynn forsiktig og bygg deg gradvis opp. Jeg har forsøkt noen ganger å gå og småløpe på sørsiden av fjorden, fra Lysebotn til Forsand. Tanken om Lysefjorden rundt på ett og samme døgnet. Da begynner vi å snakke om jeg kanskje må ta til vettet, svarer Per A. Thorbjørnsen.

Andre utfordringer

I sommer har han som mål å bestige Sentraltind, den 10. høyeste fjelltoppen i Norge - og et utilgjengelig fjell på Styggedalsryggen i Hurrungane i Luster. Da har han besteget alle de ti høyeste fjelltoppene i landet.

– Alt går an, det går fint an, sier Per A. Thorbjørnsen.

– Ryfastløpet?

– Jeg skal delta, selv om det blir kø når 7500 skal løpe. Jeg skyr masse folk. Jeg blir gal, tror jeg er 32 år og skal ta igjen den som løper foran. Det blir heseblesende, og slike løp styrer jeg vanligvis unna. På turen inn Lysefjorden ser jeg knapt folk. Deltakerne sprer seg over flere kilometer. Det passer meg bedre, sier Thorbjørnsen.

Bare 116 under 10 timer

Willy Steinskog arrangerte Lysefjorden Inn første gang i 2013 med 21 deltakere. Han har bygd det gradvis opp.

– Vi ser nå at terrengultraløp har overtatt mye av den rollen maraton tidligere har hatt som den ultimate og folkelige utfordringen for løpere. Det er ikke færre som løper maraton, men det er betydelig flere som prøver seg på ultraløp, ikke minst terrengultra, uttaler Steinskog.

Tom Erik Halvorsen vant herreklassen i fjor på 5 timer og 47 minutter. Elise Hay Opsahl vant dameklassen på 7.42. Bare 116 av de 279 som stilte på startstreken, fullførte på under 10 timer. Lysefjorden Inn Ultramaraton er Norges nest største ultraløp når det gjelder antall deltakere, ifølge Steinskog.