Kjørte med 9000 kilo for mye - fikk 35.500 i bot

Det ble en travel dag for de tre inspektørene på Krossmoen kontrollstasjon onsdag.

Av de 36 kjøretøyene som var innom kontrollplassen utenfor Egersund, ble 12 kjøretøy plukket ut for nærmere kontroll med disse resultatene:

Snø på taket

Ett kjøretøy fikk kjøreforbud og pålegg om å fjerne store mengder snø fra taket på en semitrailer. Snø og is skal fjernes fra kjøretøyene før man legger ut på veien, opplyser vegvesenet.

Vegvesenet

En sjåfør, og firmaet han er ansatt i, blir anmeldt til politiet etter dagens kontroll, da de hadde valgt og flytte en gasstransport langs offentlig vei med store kollisjonskader.

Kjøretøyet manglet sidehinder for myke trafikanter, rammen var skjev og de var mange skarpe kanter og utstikkende deler som lett kan forårsake personskade.

Vegvesenet

Kjøretøyet ble avskiltet

Da et vogntog ble stoppet i Egersund sentrum og tatt til Slettebø trafikkstasjon for kontrollveiing, viste vekta at vogntoget hadde med seg 9000 kilo for mye. Sjåføren fikk et overlastgebyr på 35.500 kroner.

Mistet lappen

En sjåfør ble anmeldt for manglende sikring av gods, Sjåføren var på vei med 21.000 kilo stål til Sandnes da han ble stoppet for kontroll på Krossmoen.

Forholdet er avgjort og sjåføren fikk førerkortet beslaglagt i 3 måneder og må betale 8000 kroner i gebyr før han forlater landet.

Her måtte godset og over på bedre egnede kjøretøy og ble fraktet de siste 60 kilometerne på en trygg og sikker måte.

Det ble skrevet ut fire Kontrollsedler på diverse tekniske mangler på kjøretøy.

