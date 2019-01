Sandnes Sentrum AS sliter med økonomien

Pengene for restauranter, butikker og andre næringsdrivende, sitter ikke så løst lenger, og selskapet har gått med underskudd i flere år og opparbeidet en betydelig negativ egenkapital.

Omstilling

– Vi er i gang med en omstillingsprosess, og må redusere kostnadene. Det betyr at vi må redusere bemanningen fra 5 til 3, sier styreleder Andreas Lien til Aftenbladet.

I en pressemelding skriver Sandnes Sentrum: «Etter oljekrisen mistet selskapet betydelige sponsormidler. Samtidig ble aktivitetsnivået holdt oppe for å motvirke konsekvensene av oljenedturen og at Langgata ble rustet opp i denne perioden og var anleggsområde i lenger tid.

Negativ egenkapital

Til sammen gjorde dette at selskapet gikk med underskudd i flere år og opparbeidet en betydelig negativ egenkapital.

Selskapet har ikke lykkes i å øke inntektene nok og styret har derfor vedtatt at kostnadene må reduseres betydelig for å gjenvinne egenkapitalen og få en sunn driftsøkonomi.

Det er satt i gang en omstillings- og nedbemanningsprosess for å få dette til.»

Sandnes Sentrum AS har 250 butikker og bedrifter som medlemmer.

Har ansatt nye daglig leder

Selskapet ansatte i november ny daglig leder i full stilling, Edle Kathrine Strømland Torkelsen.

Hovedformålet med selskapet er å arbeide for å trekke folk til sentrum. Sentrumsselskaper er nok mest kjent for å trekke i tømmene for Sandnesugå, som har lang historie i kremmerbyen. Organisasjonen ønsker å være det foretrukne stedet for handel og opplevelse i regionen.

Ifølge styrelederen ønsker selskapet nå å legge grunnlag for en klar og nødvendig bedring i selskapets økonomi og likviditet, samtidig som aktivitetsnivået opprettholdes.

– Vi har nok drevet litt gammeldags, og ser at digitalisering, bedre regnskapssystemer og mer moderne grep er nødvendig for å komme styrket ut av omstillingsprosessen, påpeker styrelederen.