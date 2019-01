Mandag kveld klokka 19 braker det løs i årets bondemøte på Varhaug.

LIVE: Aftenbladet overfører direkte fra møtet der det ventes høy stemning når debattanter fra dyrevern og bondenæringen møter politikerne.

Det store bondemøtet er virkelig det store bondemøtet. Aftenbladet har sjekket litt rundt, og vi har ikke klart å finne et annet bondemøte som er større. Nytt av året er at møtet er flyttet til den nye hallen på Varhaug. Hvis noen skulle slite med å finne fram, så ligger den vegg i vegg med den gamle.

Viktig samlingsplass

Interessen for møtet er alltid stor, men av og til enn den større enn i et normalår. Slik var det da Sylvi Listhaug kom til Varhaug som fersk landbruksminister. Og slik er det i år. Dyrevelferd er et tema som trigger i disse mink, ulv og vegantider. Live Kleveland er en kjent dyrevernforkjemper som mandag kveld vil møte en sal der «alle» er uenig med henne. Kanskje blir det likevel en opptur etter en uke under dyna med influensa.

– Jeg ser frem til bondemøtet, fordi det er viktig at forskjellige parter som alle kan påvirke dyrevelferden, faktisk snakker sammen. Dyrevernalliansen legger stor vekt på dialog med bønder, så for meg blir dette en god anledning til å samle inntrykk, sier Live Kleveland.

Debutanten Bollestad

Det store bondemøtet blir også debuten for Olaug Bollestad. Ikke på møtet, hun har vært der før, men på møtet som landbruksminister. Hun var ønsket av landbruksnæringen som statsråd og forventingen til hva hun vil si, er store.

– Det blir som å komme hjem på en måte, og ilddåpen på en annen måte, men jeg gleder meg, sier hun.

Bollstad er trolig den ferskeste landbruksministeren som har gjestet møtet. Jon Georg Dalen (Frp) hadde heller ikke lang fartstid første gang han kom til Varhaug. Han hadde sittet så kort tid i stolen at han vurderte seriøst å droppe møtet. Men der går grensa for hva en landbruksminister kan tillate seg. En eller annen hvisket han i øret at landbruksministre alltid reiser til Varhaug. Og Dale reiste til Varhaug.

Bollestad vet hva hun går til.

– Jeg skal være meg selv. Lytte, snakke om temaet jeg har fått og ta med meg innspill fra grasrota.

Det er heller ikke noe å si på hennes selvinnsikt.

– Èn uke i stolen som landbruksminister er ikke noe å slå i bordet med på det kompetente møtet.

Skuffet Pollestad

Geir Pollestad (Sp) er alltid på bondemøtet. Pollestad er født på Nærbø, bor på Bryne og vet at dette møtet er obligatorisk for alle på Rogalandsbenken. I år hadde han gledet mer enn normal. Han skulle nemlig få grille Bård Hoksrud (Frp) foran hundrevis av bønder. Derfor ble det en nedtur for Pollestad da Bollestad ble landbruksminister. Ikke at hun ble landbruksminister, men at han ikke får diskutere med Hoksrud.

– Jeg gledet meg til å møte Hoksrud, men det blir ellevilt å heller møte Olaug Bollestad.

Det er spesielt på ett punkt han har tenkt å sette inn støtet mot den nye landbruksministeren.

Pelsdyrnæringen

– KrF må utfordres på hvorfor de har aksepter å legge ned pelsdyrnæringen og samtidig påtatt seg jobben med å gjøre det.

Geir Pollestad er dreven som møtedeltaker på det store bondemøtet. Han har derfor ingen problemer med å tippe full sal når tema er dyrevelferd.

– Dette blir i alle fall ikke kjedelig, sier han til Aftenbladet.

Også Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, står på gjestelista. Han kommer temmelig sikkert til å fronte det som er bondelagets syn, nemlig at «norsk dyrehelse og dyrevelferd er i verdstoppen.»

Aftenbladet er sterkt til stede med fem journalister/fotografer. Følg møtet på Aftenbladet.no