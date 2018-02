– Etter at jeg la på, ville jeg sjekke hvor dette nummeret kom fra. Vanligvis pleier det å være lange utenlandske nummer, men så oppdaget jeg at det var et helt vanlig norsk mobilnummer. Jeg fant ut at nummeret tilhørte en norsk kvinne, så jeg tenkte at hun hadde mistet telefonen sin, og at noen bruke den til svindel, forteller Tønnesen.

Det viste seg at mobiltelefonen verken var stjålet eller mistet.

Fakta: Råd: Hvis du opplever svindel Verken Microsoft eller andre PC-leverandører kontakter deg for å be deg laste ned programmer. Vær kritisk hvis de som ringer deg trenger dine bankkontoopplysninger, vil laste ned skadevare eller betale for virusprogrammer du ikke trenger. Hvis du oppdager at noen har misbrukt nummeret ditt, ta kontakt med kundeservice hos din leverandør så kan de ofte hjelpe deg. Husk også at de aller fleste smarttelefonene i dag kan sperre anrop fra plagsomme nummer, og det finnes gratisapper som tilbyr det samme. Hvis du har oppgitt person- eller kontoopplysninger til svindlere over telefon må du kontakte din bank så fort som mulig, slik at de kan hjelpe deg.

Lett å avsløre

De fleste av oss har opplevd og bli oppringt av lange utenlandske telefonnummer, og de langt færreste velger å ta telefonen når det skjer. Men når det ringer fra et helt vanlig norsk mobilnummer er det vanskelig å vite om det er svindlere eller ikke.

Kommunikasjonsjef i Telenor, Caroline Lunde, forteller at flere utenlandske svindlere nå har begynt å misbruke norske telefonnummer.

– De gjør det for å øke sjansen for at vi faktisk skal løfte opp røret. Folk flest har sluttet å besvare anrop fra andre land de ikke har bekjente, sier Lunde. Hun forteller videre at Microsoft-svindelen er den vanligste.

Microsoft-svindelen er når noen ringer og utgir seg for å være din PC-leverandør. De kan gjøre dette for å få deg til å laste ned skadevare, betale for virusprogrammer eller forsøker å få tak i din personinformasjon. Det kan være kortnummer, personopplysninger eller innloggingsdetaljer. Lunde opplyser at denne formen for svindel er lett å avsløre.

Misbruk av mobilnummer

Utover dagen fikk Tønnesen hjelp av et barnebarn til å finne kvinnen telefonnummeret tilhørte på Facebook. Der hadde hun skrevet en statusoppdatering for å informere andre om hva som hadde skjedd. Noen hadde misbrukt mobilnummeret hennes. Kvinnen skriver blant annet på sine Facebook-side:

«I dag er det noen som har "tatt" telefonnummeret mitt og brukt det til å svindle folk med. Hundrevis av mennesker jeg ikke kjenner ringer meg/sender sms for å spørre hvorfor jeg har ringt. Mange har også kontaktet meg på Facebook for å fortelle at de har blitt oppringt av utenlandske folk fra mitt nummer, og at nummeret mitt blir brukt til svindel».

Innlegget har blitt delt 66 ganger, og mange har skrevet i kommentarfeltet at de også fikk et anrop fra hennes nummer. Flere takker for at hun advarer mot denne typen svindel.

– Det er helt spesielt at de stadig finner nye metoder for å lure folk. Men jeg tror ikke de fleste er lettlurte på den måten, sier Tønnesen.

Ingen grunn til panikk

Caroline Lunde fra Telenor forklarer at hvis nummeret ditt har blitt misbrukt av svindlere er det ingen grunn til panikk, selv om det kan være ubehagelig. Hun understreker at telefonen eller nummeret ikke har blitt hacket.

Hun forteller videre at svindlerne bruker en programvare som gjør at de kan utgi seg for å ringe fra et nummer som ikke er deres, og at det dessverre er lett tilgjengelig internasjonalt. Slik kan svindlerne ringe ut anrop med en forfalsket ringe-identitet.

– Det vi kan gjøre hvis noe av våre kunder utsettes for dette, er i enighet med kunden å sperre muligheten for at våre utenlandsentraler slipper gjennom dette norske nummeret i sine sentraler. Det er svært effektivt, da det som regel er internasjonale svindlere som misbruker norske nummer. På et år sperrer vårt sikkerhetsmiljø mellom 1-2 millioner slike anrop fra å nå gjennom til våre norske kunder, opplyser Lunde.

Relativt nytt

Juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, forteller at de jevnlig får henvendelser fra forbrukere som har blitt oppringt av Microsoft.

– Det er sjeldent at de ringer fra norske nummer, så dette er relativt nytt. Han har et godt tips til alle som skulle være i tvil om det er svindlere som ringer eller ikke.

– Microsoft ringer aldri kundene sine, så hvis noen ringer og presenterer seg fra Microsoft er det enkleste å bare legge på. Da er man helt sikker på at ikke noe skjer, avslutter Iversen.