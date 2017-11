– Åna fengsel er en tikkende bombe

Hvis regjeringen hadde bevilget pengene som skal til for å realisere planene som allerede finnes for Åna fengsel, hadde det ikke vært mulig å klippe seg gjennom et gjerde og ut i friheten. Det forteller tillitsvalgt Tom Liland. Han håper at denne saken blir en vekker for de som sitter på pengesekken.