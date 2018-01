Politikerne må finne 30 nye millioner til svømmehall på Iglemyr

Sandnes eiendomsselskap har hentet inn anbud på ny svømmehall som viser at 233 millioner kroner er langt ifra nok til å realisere nye svømmehall.

Før oppstart ble det gjennomført en usikkerhetsanalyse som viste at det var mer enn en 50 prosent sannsynlighet for at prisen kunne endre seg i løpet av prosessen.

– Den gang viste beregninger at det var behov for 253 millioner kroner. Politikerne bevilget 233 millioner. Nå viser anbudene at prisen blir 262 millioner kroner og derfor må vi be om mer penger, sier Torbjørn Sterri, daglig leder i Sandnes eiendomsselskap KF.

– Det er første gang vi har fått en så lav bevilgning sammenlignet med kalkylen, legger han til.

Sterri liker ikke å måtte be om større bevilgning, men sier det er eneste utvei.

– Vi fikk i oppgave å styre stramt. Det har vi gjort. Stålbasseng er byttet ut med fliser. Arealet er redusert så langt det er mulig, men nå er det nå en gang slik at det er markedet som bestemmer, sier Sterri.

Politikerne har allerede økt rammen en gang før da de i april 2017 bevilget de 233 millioner kronene. Den første bevilgningen var på 211 millioner kroner.

Holder politikerne igjen, blir det store utsettelser.

– Blir det nei fra politikerne, må vi starte prosjekteringen på ny. Men alt er sydd rundt de arealene vi har til rådighet. Tomten har vært utfordrende og vi mener dette er den beste løsningen, mener Sterri.

Svømmeanlegget skulle etter planen åpne høsten 2019, men nå ber Sandnes eiendomsselskap om fire måneder ekstra byggetid. Det betyr at svømmehallen åpner tidligst i januar 2020.

– Det er nødvendig med mer tid for at prisen ikke skal drives unødvendig opp. For kort byggetid kan også gå ut over kvaliteten på bygget, forklarer Sterri.

Må kanskje bygge p-hus

Kommunen har heller ikke kommet til enighet med Høyland menighet som ønsket å bygge ny kirke på deler av området. Per i dag foreligger det avtaleutkast som bare dekker arealet til bygget, og ikke parkeringsplassen.

Dersom kommunen ikke blir enige med menigheten, må de bygge et p-hus ved siden av svømmehallen. Det er det ikke satt at penger til og dermed kan den totale kostnaden stige ytterligere.

Svømmehallen på Iglemyr er planlagt med et stort basseng på 25 meter med åtte baner, tribune og to varmtvannsbasseng. I tillegg kommer garderobefasiliteter. Til sammen blir hallen på over 3700 kvadratmeter.

