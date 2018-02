Betydelig skredfare i fjellet

Skredfaren er mandag nedjustert fra faregrad fire: stor til faregrad tre: betydelig.

«Roligere vindforhold er gunstig for skredfaresituasjonen, men det vil fremdeles ligge ustabile fokksnøflak mange steder som trenger tid for å stabilisere seg. Skredfaren ventes å avta til faregrad 3-betydelig,» heter det på Varsom.no mandag morgen. - I går var det stor snøskredfare og en ganske skjerpet situasjon. Prognosene jeg forholdt meg til i går var at det vil slutte å snø og at snøen vil stabilisere seg. Det betyr at skredfaren er på vei ned. Men det er fortsatt betydelig snøskredfare i store deler av Rogaland og Agder, sier Ragnar Ekker, vaktleder i snøskredvarslingen i NVE mandag morgen.

– Hvordan skal man oppføre seg i betydelig snøskredfare?

– På ski bør man prøve å holde seg unna skredterreng, det vil si brattere enn 30 grader. Man bør også vurdere snøen der man er. Skredfaren henger sammen med hvordan snøen legger seg, dette handler om vind kombinert med løs snø, sier Ekker.

Varsom.no har laget en snøskredskole. Sjekk råd og tips her.

Været

– Vinden vil øke på fra nordvest, før den roer seg fra i ettermiddag. Det blir litt nedbør i dag, men ikke voldsomme mengder. Dette går over til bygevær i ettermiddag. Vi får en kortvarig pause fra vind og nedbør, før det vil øke på igjen i morgen, sier Anne Solveig Andersen, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt Bergen.

Hun sier det er gunstig med mindre nedbør og vind med tanke på skredfare.

– Temperaturen i fjellet vil ligge på null grader eller lavere, sier hun.