Hullet i Tanke Svilands gate: Frist til september 2020

Olav T. Laake (Ap) tok opp den evindelige saken igjen i en interpellasjon i bystyret sist uke. Den enorme byggegropen har ligget stort sett uforandret 2014.

– Dett kan kalles byens største søppelplass, midt i et av byens mest attraktive områder. Det er en skam for byen at dette hullet har blitt liggende slik i 4–5 år. Sørg for at noe skjer, og at det settes en frist, var hans beskjed til ordfører Christine Sagen Helgø (H).

Svaret fra ordføreren var ikke like klart som spørsmålet, men det kom i hvert fall fram at utbygger fikk en ny og gyldig rammetillatelse i september 2017. Denne rammetilatelsen står fast, fram til september 2020.

– Det er ikke hjemmel for å pålegge noen å bygge på sin tomt, selv om de har rammetillatelse og startet på tiltaket. Det er opp til hjemmelshaver og eier å avgjøre om det skal bygges eller ikke. Rammetillatelse medfører ikke i seg selv byggeplikt, sa ordføreren.

Ifølge henne ønsker utbygger primært å realisere hotellplanene.

– Det vises til at det foregikk kontraktsforhandlinger med hotellkjeder våren 2018, opplyste Sagen Helgø..

Utbygger Kjell Madland har ikke besvart Aftenbladets henvendelser, men ansvarlig søker Kolbjørn Jensen i arkitektkontoret Ramp bekrefter at samtalene med flere hotellkjeder også har pågått etter sommeren.

– Prosjektet ble lagt på is da hotellmarkedet fikk en kraftig dupp i 2014–15. Det siste halvåret er det en betydelig bedring i markedet. og dette er den eneste sentrale tomten i Stavanger der det er mulig å bygge et stort, nytt hotell, sier Jensen.

– Det er seriøse folk vi snakker med. Vi tror det skal være mulig å realisere prosjektet før fristen for rammetillatelsen løper ut, sier han.

Reguleringsplanen for området ble vedtatt alt i 2010, og omfatter hotell eller kontor.

På et tidspunkt meldte utbygger også at man ville utarbeide en ny reguleringsplan som også la til rette for boliger på eiendommen.

– Dette arbeidet er satt på hold foreløpig, sier Jensen.

Stavanger kommune har ikke bare vært opptatt av at tomten skal få et bygg, men også at trafikken forbi byggegropen skal være trygg for gående og syklende.

Det ble gitt pålegg om istandsetting av fortau/sykkelvei langs Tanke Svilands gate i mai 2017.

– Dette vedtaket ble klaget inn for fylkesmannen i november 2017. Fylkesmannen opphevet pålegget om istandsetting fordi pålegget ikke var konkret nok, sa Christine Sagen Helgø i bystyret.

Ifølge ordføreren vil rådmannen nå varsle et nytt pålegg om at gater og veier tilbakeføres. I motsetning til forrige gang, mener man nå at pålegget skal holde mål, både teknisk, praktisk og juridisk.

På denne bakgrunn mente ordføreren at det ikke er grunnlag for å fremme en ny sak nå, men at rådmannen heller får gjøre det ved behov. 44 representanter støttet dette. Mindretallet (22), fra Ap, SV og Sp, stemte for Laakes forslag, at kommunen skal «ta snarlige grep slik at den store utgravde byggegropa ved Tanke Svilandsgate ikke lenger blir liggende ubebygd».