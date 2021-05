Flertall for å fjerne piggdekkgebyret

Piggdekkdebatten i Stavanger raser videre. Onsdag var det motstanderne av piggdekkgebyr som vant fram i Stavanger. Pål Christensen

Et knapt flertall i utvalg for miljø- og utbygging (Umu) gikk onsdag inn for å fjerne det omstridte piggdekkgebyret i Stavanger fra og med kommende årsskifte.

