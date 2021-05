Hans Kristian Hellestø er kommet i havn etter å pikket rust på rekkverkene på Feistein fyr. Der ute på holmen to kilometer ut fra Sele bodde han til han var to år. Så flyttet familien til Tungenes fyr, der Hellestø vokste opp før han 15 år gammel dro til sjøs. For svigerdatter Anne Brit Sæther Hellestø ble det helt naturlig å bli med i styret for Feistein fyr venneforening. Geir Sveen