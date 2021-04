Blir det nå en dårlig morgen på utedoen midt i Bryne sentrum?

Det finnes bare ett hus som fortsatt ikke har innlagt vann eller kloakk på Bryne. Nå kan det lille huset med eget utedo bli den store striden i en ny områdeplan for byens sentrum.

Bente Storm var den siste som hadde stor glede av å kikke ut på byen fra utedoen i det 102 år gamle huset. Bak ser vi Høghuset. Foto: Pål Christensen

– Jeg synes det er riktig så fint jeg, sitte og dingle med beina utfor kanten på min utedo, med døra på gløtt, se på livet i Bryne, hvordan folk haster forbi i sin egen travelhet en tidlig morgen, fortalte billedkunstneren Bente Storm, da Aftenbladet i mars 2016 laget en reportasje fra det som da var hennes nye base i Bryne-byen.

Klokken var 07.45. Dagen før var det tre kuldegrader. Den aktuelle morgenen var det en varmegrad, men mye kaldere, fordi det blåste stiv kuling mellom hushjørnene. Vi hadde avtalt å være der litt seinere, men fotografen ville oppleve hvordan det var når det hvite, over 100 år gamle huset, våknet til en ny dag midt i byen, fortsatt strittende mot utviklingen rundt.

- God morgen, god morgen. Er dere her allerede?

I pysjamasen tittet Bente Storm ut med et stort smil og flagrende hår.

- Jeg skal bare på utedoen.

For anledningen hadde hun med seg lykt med stort stearinlys. Den sto og lyste på trappa for hun ventet jo besøk denne morgenen.

Men det lille uthuset, som alltid har stått slik for seg selv med utedo i den ene enden mot byen, er uten innlagt lys. Derfor satte hun ofte døra på gløtt. Tittet ut på byen og folk som nok en dag skulle på jobb, til fast tid, til fast rutine. De så ikke henne. Men hun så dem. Og hun følte på en egen, indre lykke. Av å leve, ikke bare eksistere, gikk det fram av reportasjen.

Forlatt

Huset i Øgaardsbakken, mellom Storgata og Meierigata, lå lenge til forfall. Ruter ble knust. Så ble det leid av ærverdige Bryne fotoklubb, og de hadde også plass til Bente Storm, som altså ble den siste om bodde der.

– Jeg har flyttet på hytta i Lyngdal, langt vekk fra folk, melder hun nå, med et smil, direkte fra hytta, men med gode minner fra bylivet på Bryne. Hun maler fortsatt, er også snart på markedet med sin egen vin og er uvitende om at huset hun bare fikk låne en stund både kan bli historie og inngå i en ny kamp om byens høyder.

Så omstridt er saken at områdeplanen for sentrum er lagt ut på høring med to alternativ. Det ene legger opp til at huset blir stående. I det andre må huset vike for en større utbygging av hele kvartalet.

Dette huset i Øgaardsbakken fra 1919, med tun og utedo bak, og det til høyre fra 1920, utgjør en husklynge av lokalhistorisk verdi for Bryne, mener Fortidsforeningen Jæren. Foto: Pål Christensen

Identitet

Huset er vernet. Det er en bolig i to etasjer, i enkel lokal jugendstil og med kledning i tømmer, og det ble bygget for møller Ole 0 . Salte i 1919. Huset har et intimt tun med uthus og det er det eneste huset i Bryne sentrum som har intakt utedo, påpeker Fortidsminneforeningen på Jæren.

Foreningen mener huset og nabohuset, Nedre Dalheim oppført i 1920 av tømmermann Johann Sæland, er et identitetsmerke til byen som husklynge av lokal bygningshistorisk verdi.

– I tillegg til å være en levende illustrasjon om tidligere sosiale forhold, kan det også fort få praktisk bruksnytte. Det vil væra et tap for historiefortellingen og helt uten meining å rive uthuset da tomten uansett ikke kan bygges ut etter sentrumsplanen, er budskapet.

Fortidsminneforeningen støtter Rogaland fylkeskommune

som også mener den historisk boligen - med uthus - bør sikres i planen. Det vil også sikre at det blir sollys fra vest til regulerte uterom i det nye kvartalet.

På denne illustrasjonen er det gamle huset revet og erstattet med et større bygg i krysset mellom Øgaardsbakken og Storgata. Foto: Time kommune

Sollyset

– Dette er også en viktig kamp for Storgata som på mange måter er Bryne sin gamle by, sier styreleder i foreningen, arkitekten Reier Carlsen.

Han er overbevist om at gata stadig vil bli mer brukt som byarena for alle som flytter til, og at den kan få en utvikling som fargegata i Stavanger.

- Da er det helt avgjørende for trivsel og gatebruk at sola kan slippe ned til gatenivå og at vinden som følge av utbygging ikke blir unødig forverret, slår han fast.

Både han og fortidsminneforeningen oppfordrer derfor politikerne til å holde fast ved de laveste høydene mot Storgata i prosessen videre. At gesimshøyden i sør blir maks 9,6 meter, og ikke 12,5 meter slik det også vises i planen. Den siste høyden er ment som en kompensasjon til utbygger dersom huset med utedo blir stående.

– Hvis noen vil se hvordan en slik høyde vil virke inn på byen, kan de stille seg utenfor boligene i Brynesenteret i Storgata eller utenfor Jærblad-bygget i Meierigate. De viser i dag hva slike høye byggninger gjør med sollyset i en by, sier arkitekten.