I ti måneder har verden levd med sosial distansering, avstand, antibac, karantene og testing. I ti måneder har flere fly stått på bakken, hjemmekontor har vært normalen og kohort et helt vanlig ord. I ti måneder har covid-19-pasienter kjempet for livet, helsepersonell reddet liv og forskere har jobbet på spreng for å utvikle en vaksine. I ti måneder har livet vært annerledes for alle.

Koronaåret 2020 i bilder

Her er en oppsummering av annerledes-året 2020 og hvordan det har preget befolkningen i Rogaland.

Pernille Filippa Pettersen Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

12. mars vil for alltid bli dagen da Norge stengte ned. Men koronaviruset var et tema lenge før helseminister Bent Høie (H) og statsminister Erna Solberg (H) sto foran hele landet og fortalte at barnehager, skoler, treningssentre, barer, restauranter måtte stenge og at store kultur- og idrettsarrangement ble forbudt.

En måned tidligere, lørdag 8. februar, uttalte Lars Kåre Kleppe, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), til Aftenbladet at koronaviruset kunne komme til Stavanger når som helst.

Smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), Lars Kåre Kleppe. Foto: Jon Ingemundsen

Elleve dager etter ble det femte koronatilfellet i Norge påvist i nabobyen Bergen. Samtidig kom nyheten om fem koronadødsfall i Italia.

I Rogaland sto vinterferien for tur. 28. februar ble det første positive smittetilfellet påvist i Rogaland.

Fem dager senere blir det kjent at en person fra Stavanger kommune hadde vært på feire i Nord-Italia og vedkommende var ikke den eneste. Dagen etter ble tre Sandnes-familier satt i karantene. De var nærkontakter og hadde vært med på ferien.

Samtidig kom flere fly tilbake til Stavanger lufthavn, Sola med vinterferieturister som hadde vært i Østerrike på skiferie. Lill Karin Haga var blant dem og en av de aller første som fikk påvist koronasmitte i Sandnes.

– Vi sto som sild i tønne i gondolene og på afterski. Det var ingen som tenkte på korona, men da vi kom hjem forsto vi alvoret, fortalte hun til Aftenbladet i april. Lærer Line Noer Borrevik ble også smittet under skiferie i Østerrike. Etterpå satte hun «norgesrekord» i å sende venner i karantene. – Jeg var helt rolig, jeg. Slapp av, sa jeg. Jeg har bare vært i Østerrike. Der er det ikke korona. Trodde jeg, forteller Borrevik til Aftenbladet i oktober, flere måneder etter hendelsen.

Parallelt med at flere smittetilfeller begynte å dukke opp i Rogaland, jobbet kommunene på spreng med å få på plass en testordning. Mangelen på smittevern- og testutstyr er stor. Derfor fikk ikke alle som mistenkte at de var smittet teste seg.

På sykehuset blir øvelser for hvordan smittede pasienter skulle håndteres raskt satt i gang, det ble kartlagt hvor mye utstyr og medikamenter de hadde og trengte.

4. mars ble 25 medarbeidere på Stavanger universitetssjukehus (SUS) satt i karantene etter reise i områder med koronasmitte. En kort uke senere tester fire medarbeidere ved fødeavdelingen positivt for koronaviruset. Den ene fødeavdelingen stenges ned.

– Det krevde stor innsatsvilje fra alle – både pasienter og ansatte. Mye utstyr ble flyttet og alle var fleksible og samarbeidet godt, sier Kjerstine Røe som er lege i spesialisering. Hun var på jobb den dagen sammen med kollega Kristine Næss. - Til tross for at vakten var hektisk var det utrolig god stemning, sier Røe og Næss til Aftenbladet i april. Ingunn Myklevoll Sjøen med datteren Annabelle Viola på barselhotellet ved Stavanger universitetssjukehus, SUS. Sjøen grudde seg til å føde under koronapandemien, men alt gikk bra.

Åtte dager før nedstenging, 4. mars, befinner både Viking og Sandnes Ulf seg på treningsleir i Marbella i Spania, hvor det var i overkant av 120 smittetilfeller i begynnelsen av mars.

– Vi må bare prøve å opptre slik som er anbefalt. Da med tanke på store ansamlinger av folk, hygiene og folk som hoster. Vi er ekstremt nøye med hygienen, vi har Antibac tilgjengelig over alt, sa daværende trener Bjarne Berntsen.

Smitte på flere skoler dukket opp. Blant annet på St. Svithun videregående skole hvor 20 elever måtte holde seg hjemme etter at en elev tester positivt.

Apotekhyllene blir kjapt tømt for desinfeksjonsprodukter. – Vi har solgt like mye på noen få dager som i vanligvis selger på et år, sa kommunikasjonssjef i Apotek1, Kjersti Solberg Ofstad. Slik så flere hyller ut i mars.

9. mars må alle som har vært i Nord-Italia i karantene. Karantenen varer i fjorten dager.

10. mars har 15 personer testet positivt for koronaviruset i Rogaland. Flertallet av tilfellene er i Stavanger, Sandnes og Haugesund.

Sandnes-paret Trude Ravndal og Bjørnar Kildal tilbrakte to uker i korona-karantene etter skiferien i Nord-Italia. – Vi holder avstand til folk og får varer levert på døra av familie og venner, fortalte paret i mars.

Kulturlivet blir også tidlig rammet av den relativt nye pandemien. Mange konsertgjengere ble skuffet da Bryan Adams-konserten ble avlyst i mars.

Årsaken var et vedtak fra Stavanger kommune der innendørsarrangementer som samler mer enn 500 personer ikke kan gjennomføres.

– Vi velger nå å ta ytterligere grep for å begrense spredningen, sa helsesjef Marit Anda i en pressemelding.

Tidlig i mars blir også alle forestillinger til og med 22. mars på teateret avlyst. Vedtaket berører til sammen 42 forestillinger fordelt på fem ulike oppsetninger. Det er kjøpt 1900 billetter til disse, fordelt på 699 ulike kunder.

Det er 11. mars og kveld på smittevernkontoret i Hillevåg i Stavanger. I tredje etasje i et anonymt hvitt murbygg i Stavanger jakter seks personer den mest omtalte smitten i verden akkurat nå. Smittesporer blir plutselig et begrep. Telefoner ringer konstant og blir besvart på gangen eller nabokontorene. På veggen henger en stor tavle med kasusnummer fra 55 til 195. Alle registrerte får sitt eget nummer. Feriested, hjemreisedato, nærkontakter og andre opplysninger skrives opp på skjermen.

SUS begynte raskt å gjøre en rekke endringer på driften for å håndtere pandemien.

Det blir innført to separate akuttmottak. Alle pasienter som kommer inn med luftveissymptomer blir direkte ført til et eget mottak for testing.

Det er redusert aktivitet på øye- og øre, nese, halsavdelingen ved sykehuset.

Ortopedisk avdeling utsetter alle operasjoner som ikke er akutt.

Sykehuset har innført besøksstopp. Barn og fødende får ha med seg én pårørende hver.

Så kommer 12. mars. De mest inngripende tiltakene i fredstid blir innført. – Vi står i en vanskelig tid for Norge og for verden. Norge blir satt på en stor prøve både som samfunn, men også vi som enkeltmennesker, sa statsminister Erna Solberg (H). – Dette er ekstremt inngripende, sa helseminister Bent Høie (H).

Flere personer som er smittet med koronaviruset trenger innleggelse på sykehus. Noen trenger intensivbehandling og ligger i respirator.

– Situasjonen var til tider uoversiktlig og mangelen på smittevernutstyr var i perioder kritisk, har smittevernoverlege Jon Sundal uttalt til Aftenbladet i ettertid. – Vi var på grensen til å ha for liten av alt, men særlig munnbind, smittefrakker og testutstyr. Det begynte å bli dramatisk. På det meste var 16 pasienter innlagt med covid-19 samtidig. – Vanligvis skjer det en alvorlig ulykke, som gasslekkasje eller eksplosjon, hvor sykehuset må håndtere en kritisk situasjon i to-tre dager, før man skalerer ned beredskapen igjen... ...Siden man ikke vet hvor lenge pandemien vil vare må sykehuset forberede seg på å ivareta den ordinære driften og risikoen for at situasjonen eskalerer, parallelt over lang tid. Det er en svært usikker situasjon som forandrer seg raskt, sa daværende sykehusdirektør Inger Cathrine Bryne i mai.

Yrkesgrupper som vi tidligere tok som en selvfølge ble livsnødvendige for å holde samfunnet i gang.

Sykepleieren som tester potensielt smittede. Butikkmedarbeideren som fyller på med varer. Renholderen som skrubber vekk smitten. Kommunikasjonsmedarbeideren som sørger for korrekt informasjon. Melkebilsjåføren som fortsatt dukker opp hver morgen. Mediene som rapporterer om det som skjer. Dag for dag. Time for time. Minutt for minutt.

17. mars deltok beboerne i Jernalderveien i Stavanger i aksjonen «Hele Rogaland klapper».

Marit Høyven og Steinar Skartveit var med og klappet. Foto: Fredrik Refvem

Og mens bedrifter sendte ansatte på hjemmekontor, smittesporere jobbet på spreng med å finne smittekilden, sykehuset la om driften, vinterferieturister gikk i karantene og foreldre forsøkte å finne ut hvordan de skulle kombinere stengte barnehager og skoler med hjemmekontor, ble det helt stille.

Gatene var tomme. Butikkene stengt. Få biler var å se på veiene. Verden holder pusten.

I slutten av mars er over 17.000 mennesker døde av covid-19. Ifølge Worldometer er det registrert cirka 400.000 smittetilfeller. Kina er fortsatt landet med flest, over 81.000, mens Italia er landet med flest dødsfall, over 5000 så langt.

I Norge og Rogaland har vi allerede blitt godt kjent med ordene kohort, karantene og smittesporing.

Nå blir også koronahamstring et nyord.

Mel, gjær, dopapir og hermetikk blir revet ut av butikkhyllene. Regjeringen advarer mot hamstring og beroliger med at det er nok til alle. Slik så det ut i mange butikker dagene etter 12. mars.

Over hele Europa oppfordres folk til å holde seg hjemme. I Tyskland er det forbud mot at flere enn to personer møtes. Spania har innført portforbud, og i Norge er det ikke lenger lov å overnatte på hytta. I løpet av mars vedtar regjeringen tre krisepakker.

Sirdal-ordfører Jonny Liland (Ap) sier til Aftenbladet at det er nødvendig med hytteforbud. – Bygda tåler ikke 25.000 hyttefolk i denne sårbare situasjonen. Covid-19 tar sitt første liv i Rogaland. En eldre mann døde på Stavanger universitetssjukehus (SUS) 6. april.

Arbeidsledigheten går opp i begynnelsen av april. 36.298 personer er per 8. april registrert som arbeidssøkere i Rogaland. Det er 1574 flere siden utgangen av mars, melder Nav Rogaland.

24.172 personer er nå helt arbeidsledige i fylket. Det utgjør 9,5 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) er 9,9 prosent.

I april synker smitten i Rogaland. Og 20. april åpner norske barnehager igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten. Hytteforbudet blir også opphevet. 27. april åpner skolene for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis. Det samme gjelder frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering.

Manglende testkapasitet var en stor utfordring i begynnelsen av pandemien.

Det gjaldt hovedsakelig mangel på reagenser og forbruksartikler til å analysere prøvene i laboratoriet.

I mars hadde sykehuset kapasitet til å analysere 500 prøver daglig, men i april begynte arbeidet med å trappe opp kapasiteten.

Ved utgangen av april fikk alle med symptomer teste seg. Kommunene etablerte testtelt. På grunn av den pågående koronapandemien måtte de 900 rekruttene som kom til Madlaleiren teste seg og strenge smitteverntiltak ble innført. Sanitetssoldat Inger Lise Kaupang sjekkes av lege Daniel Jhoty-Borge fra Forsvarets sanitet.

I mai blir alkoholserveringen åpnet igjen. Arrangementer på offentlig sted blir tillatt for inntil 50 personer, forutsatt at deltakerne kan holde avstand. Man kan være 20 personer på private arrangementer. Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves og karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

Korona skapte historisk 17. mai-feiring med avlyste barnetog. Det ble ingen folketog, men det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen. Livia Østerhus Thorvik, Filippa Johannes Hermez og Filippa Cornelia Torsteinbø i sitt eget barnetog på Eiganes. Årets russ fikk også en annerledes feiring. Viva Sandnes kulturskolekor tok turen til Ragnhildnuten for å synge ute i det fri. Koronapandemien setter sitt preg på samfunnsliv og dagligliv. Færre mennesker enn vanlig kan delta i begravelse. Det merker Tor Sandanger i Sola kirke godt. I juni letter mange av koronatiltakene. Hele skoleklasser kan være samlet, uansett størrelse på klasserommet. Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming og treningssentre. Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

I løpet av månedene mai, juni og juli blir det kun registrert 38 smittetilfeller i Rogaland. Etter en underlig vinter og vår tar mange en etterlengtet ferie. Juni, juli og august 2020 blir den store Norges-ferie-sommeren.

Det er folk å se i gatene i det fine juli-været. Og mange trakk til sjøen og båtlivet. Familien Stonghaug Olsen kjøpte båt og reiste norgesferie i år. Turen gikk fra Karmøy til Ryfylke. Belgiske Kevin De Roeck har tidligere gått fjellturer på Island, men nå har han tatt med kona Sarah Renault på norgesferie. De hadde planlagt å gå til Flørli, men kom ikke lengre enn Skåpet. Ikke den verste plassen å overnatte, sier Kevin.

I takt med at sommeren tar slutt og høsten melder sin ankomst, begynner igjen smitten å øke i Rogaland.

I Haugesund er det et lokalt utbrudd som varer gjennom juli og inn i august.

– En viss oppblomstring av smitte i sommermånedene var forventet og er en god påminnelse om at vi har en pågående pandemi. Avstand, håndvask og andre tiltak for å hindre smitte gjelder fortsatt, påminnet smittevernoverlege Jon Sundal.

Dermed trapper kommunene opp testkapasiteten. 12. august innføres nye testkriterier slik at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.

Koronapandemien setter også sitt preg på første skoledag. Både for dem som skal begynne på sine tretten år med grunnskole, for dem som går inn i sine siste og de som skal bli studenter.

Første skoledag på Trones skole. Rektor hilser på korona-vis. Lukas begynte i første klasse på Våland skole. Moren Lisbeth Skibenes og andre foreldre fikk ikke anledning til å bli med inn i klasserommet første skoledag i år. Lærer på Sandnes videregående skole, Petter Dalen, sørger for at avstandsreglene blir overholdt av elevene. Aftenbladet snakket med flere studenter som fikk en annerledes start på studietiden. Mia Margarete Braaten (20) føler livet er blitt satt på vent. Jonas Hafnor Holen synes det er vanskelig å få nye venner med digital undervisning. Ådne Tobiesen vet hvordan ensomhet føles - han treffer nesten ingen.

6. august testet tre personer fra Stavanger positivt for koronaviruset etter å ha reist med Color Line. Noen dager tidligere hadde ytterligere en person testet positivt etter reise med samme båt.

FHI opplyser at 41 av mannskapet og 21 av passasjerene som hadde vært på de to seilasene med Hurtigruten i samme periode var smittet.

I august tester også flere gjestearbeidere i Rogaland positivt for koronaviruset. Blant annet en arbeider på skipet «Olympic Electra» i Randaberg.

I august blir et nytt senter for testing av koronasmitte åpnet på Stavanger lufthavn, Sola, som har kapasitet til å teste 50–60 per time. Sola-ordfører Tom Henning Slethei (Frp) lot seg overtale til å ta testen. Sykepleier Linn Kristin Dirdal hjelper til.

Kommunene meldte om god kontroll på smitten og lite tydet på store lokale utbrudd i august. Men i september skjedde det noe: smittetilfellene ble flere og dukket opp i små klynger. Mange tilknyttet hverandre på tvers av kommunegrensene.

På få uker i september og oktober økte smitten med over 170 tilfeller.

Flere av smittetilfellene i september var knyttet til bussreisen med Ingvars reiser, som raskt ble landets mest omtalte busselskap da det ble kjent at 38 av 40 busspassasjerer fikk korona. Samtidig som bussen spredte smitte underveis.

Elsa Hansen deltok på bussreisen og fikk korona. – Vi hadde det knallkjekt. Det er alltid kjekt å være på tur med Ingvars reiser. Jeg har vært i Romania med dem en gang før. Du blir så inkludert. Det føles som å være på tur med en stor familie, sa hun til Aftenbladet i etterkant. Flere Rogalendinger som har gjennomgått covid-19-infeksjon deler sine historier med Aftenbladet i høst. Thorbjørn Lea ble smittet i mars og slet fortsatt med senskader i oktober. Trine Rolandsen ble smittet etter vinterferie i Alpene. Hun lå syk, alene hjemme og isolert, mens mannen Finn lå med pusteproblemer på sykehuset. I 21 dager satt Brian Rolandsen alene i leiligheten. Han fant trøst i å kunne game med kompiser. Charlotte Selstø mistet helt smaks- og luktesansen. – Jeg hadde ingen glede av mat.

26. oktober strammet regjeringen inn på de nasjonale tiltakene. Det ble anbefalt maks fem gjester i private hjem, hytter og hager.

På Nord-Jæren fortsatte smitten å øke.

De nye tiltakene gjorde at årets halloween-feiring ble litt annerledes. På Storhaug arrangerte de smittevennlig halloween-fest for de minste. Den avskyelige snømann med øks tok skremmerekorden. 4. november inviterer kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola til pressekonferanse om situasjonen. 10. november innfører kommunene på Nord-Jæren en lokal forskrift. I kollektiv- og taxitransport ble det blant annet anbefalt bruk av munnbind. Tiltakene varte til 7. desember. I slutten av november forteller klinikksjef ved SUS, Geir Lende, at han var smittet av koronaviruset. Han sendte hele ledergruppen og fylkeslegen i karantene. – Jeg synes ikke at noen skal føle på koronaskam, sa Lende.

21. desember ble koronavaksinene til Pfizer og Biontech midlertidig godkjent i Europa. Kommunene satte i gang et intens arbeid for å gjøre en vaksinasjonsplan klar.

– Vi planlegger for at første dose kan settes i romjulen. Sykehjemsbeboere og beboere i omsorgsboliger vaksineres først, uttalte kommuneoverlege i Sandnes, Hans Petter Torvik.

Sykehusapotekene Oslo, mottok den første leveransen til Norge med 9.750 doser av koronavaksinen 26. desember. Den første vaksinedosen i Norge ble satt i Oslo klokken 12, søndag 27. desember. Svein Andersen (67) fikk den første dosen i Norge. Inger-Lise Sivertsen og Randi Aadnesen skal begge ta vaksinen når det blir deres tur.

26. desember desember setter Stavanger smitterekord med 44 tilfeller på en dag og Rogaland får godt over 300 nye smittetilfeller på en måned. Smitten er hovedsakelig knyttet til to klynger: det somaliske miljøet og taxinæringen.

– Vi må leve litt kjedelige liv fortsatt. Dette er ikke over enda og det vil være mange måneder til vi kan slutte å følge smittevernreglene i Stavanger-regionen, sier smittevernoverlege Runar Johannessen til Aftenbladet tredje juledag.

Takk til alle som har fulgt Aftenbladet gjennom koronaåret. Godt nyttår!