Kan sang være årsak til smitteutbruddet i Ræge kirke?

– Ordfører registrerer at det er frarådet og forbud mot sang i mange andre land, og at det er påstander om at smitte kan spre seg med minst seks meter i lufta under optimale forhold ved høy sang, skriver Sola-ordføreren i brev til FHI.

I alt 32 personer fikk påvist koronasmitte etter julegudstjenestene i Ræge kirke. Kommuneledelsen i Sola vet fortsatt ikke om den store smittespredningen skyldes det muterte viruset.

Ove Heimsvik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Sola kommune venter fortsatt på prøvesvar fra Folkehelseinstituttet (FHI) etter smitteutbruddet i jula, der i alt 31 personer ble smittet etter tre gudstjenester julaften og 1. juledag.

De 31 kom i tillegg til personen som brakte smitten med seg inn i kirken.

Koronatestene ble sendt inn til videre analyser ved FHI, men så langt har kommunen altså ikke fått vite om koronautbruddet i jula skyldtes det muterte og mer smittsomme koronaviruset – eller om en teori altså kan være sang.

Til VG sier Sola-ordfører Tom Henning Slethei at kommunen har purret på prøvesvarene to ganger.

– Dessverre er det det som drøyer og drøyer. Vi vet ikke hvorfor det tar nesten tre uker å få svar. Det er krevende, sier han til avisen.

Første nyttårsdag informerte fra venstre prost Tomas Mjelde Røsbak, Sola-ordfører Tom Henning Slethei og assisterende kommuneoverlege Kristian Høines om smitteutbruddet etter julegudstjenestene i Ræge kirke. Foto: Kristian Jacobsen

Utbruddet har medført en lang rekke smittede i fire nabokommuner, men fortsatt har altså ikke kommunen fått svar fra FHI, skriver Solabladet.

Ordfører Tom Henning Slethei (Frp) har bedt FHI både vurdere årsaken til smitteutbruddet og oversende testresultater.

Det er spekulert i om sang kan ha spredt smitte under gudstjeneste og dermed forklare hvorfor så mange ble smittet.

– Ordfører registrerer at det er frarådet og forbud mot sang i mange andre land, og at det er påstander om at smitte kan spre seg med minst seks meter i lufta under optimale forhold ved høy sang. Det foreligger to hypoteser rundt hvordan smitteutbruddet kunne bli av så stort omfang. Disse er knyttet til sang, og/eller at det er en mutert virusvariant som har blitt utbredt i Ræge kirke, og at denne har en høyere smitterisiko, skriver ordføreren i sitt brev.

Kommunen ber om rask tilbakemelding fra FHI og at kommunen får oversendt testresultatene.

Også smittevernoverlege Runar Johannessen i Stavanger venter spent på svar fra FHI.

– Utbruddet i Ræge kirke er det vi venter mest svar på i vår region. Det var et veldig spesielt utbrudd, sier han.

Fra før er det registrert ni tilfeller av den muterte varianten av viruset i Rogaland.