Nyter vinterværet i shorts: – Jeg liker å trene når det er kaldt ute

Jan Debrecny blir ikke skremt av kuldegradene - han blir heller lokket. Han pleier å ta løpeturen i shorts, men i minusgradene ble det votter og lue også. Fredrik Refvem

Til tross for at gradestokken viste 11 minusgrader i Sandnes sentrum onsdag morgen, var det ingen Sandnes-gauker som klagde over den bitende kulden.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden