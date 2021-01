Ekstraordinært formannskapsmøte: Ny koronaforskrift behandles

Mandag morgen klokken 09.00 skal formannskapet i Stavanger behandle forslaget om å forlenge koronaforskriften.

Ordfører Kari Nessa Nordtun sammen med kommunedirektør Per Kristian Vareide. Foto: Jon Ingemundsen

Du kan følge møtet ved å se på videoen over. Møtet er et fjernmøte som holdes via Teams.

I sitt forslag foreslår kommunedirektøren å forlenge forskriften til 8. februar. Han kaller smittesituasjonen i Stavanger svært alvorlig.

Søndag ble det registrert 15 nye smittede i Stavanger. Det ble blant annet registrert smitte på skoler og i en barnehage.

Mandag morgen melder Stavanger kommune om smitte ved Ramsvigtunet sykehjem og arbeidstreningssenteret i Stavanger.

Vi oppdaterer fra møtet:

Ordfører Kari Nessa Nordtun ønsker velkommen til møtet. En rekke personer fra administrasjonen er med i møtet for å fortelle om smittesituasjonen.

Ida Elise Lundon informerer om smittesituasjonen.

Hun sier at det er store geografiske variasjoner i Norge, 30 kommuner har stigende smittetrend. Fylkene med høyest antall meldte tilfeller per 100.000 er Oslo, Viken, Rogaland og Trøndelag.

Hun beskriver smittesituasjonen i Norge som ustabil med fare for økning.

Lundon sier det er usikkerhet knyttet til tallene en mandag morgen, og at smittetallene ofte er lavere på mandagen.

Stavanger har ligget høyere enn både Oslo og Bergen de siste 14 dagene når det gjelder smittede per 100.000. Det snudde forrige uke. Oslo tok igjen Stavanger så vidt.

Sola, Stavanger, Sandnes, Bjerkreim og Strand har det høyeste smittetrykket per 100.000 innbyggere.

Søndag var det 16 innlagt på SUS.

De fleste nye smittede er i aldersgruppen 20–29.

241 nye smittetilfeller på Nord-Jæren i uke to. 12 prosent har ukjent opphav.

Nord-Jæren har 241 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

De nyeste R-beregningene vi fikk på fredag viser en R-verdi på 0,85. Det er en liten nedgang.

I Stavanger er det registrert 1247 smittetilfeller. 349 smittetilfeller de siste 14 dagene. 240,7 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Det har vært en liten nedgang i antall smittetilfeller i uke to (136) sammenlignet med uke 1 (213), men en økning i antall med ukjent smittetilfelle. Dette utgjorde 15 prosent i uke to.

De fleste nye tilfellene er i aldersgruppene 20–29 og 30–39.

Det er kun registrert ett tilfelle i aldersgruppen 70–80 år.

Veksten i nye smittetilfeller har stoppet opp, og de siste dagene viser en nedgang. Nye beregninger søndag kveld viser ytterligere nedgang i R. Vi nærmer oss en R-verdi på 0,7–0,8.

Det er fortsatt høye daglige smittetall. Vi må under fem nye daglige tilfeller for ikke å være et rødt område. Nå ligger det mellom 25–40 i Helse Stavangers område.

Eli Karin Fosse:

Vi har økt kapasitet for testing, men redusert pågang.

Snittet i antall smittede per dag:

Uke 53: 32

Uke 1: 30

Uke 2: 19

Smitte i virksomhetene: 11 alders- og sykehjem, to hjemmebaserte tjenester, åtte bofellesskap, ett dagsenter, fengselshelsetjenesten og arbeidstreningssenteret har vært berørt. Flertallet er friskmeldt. 35 ansatte og fire brukere har vært/er smittet.