Pepperkakebyen åpner lørdag

Siden 2003 har Aftenbladets pepperkakeby skapt julestemning i Stavanger. I år har koronapandemien ført til en annerledes åpning av utstillingen. Smittevernhensyn fører til at denne skjer digitalt.

Pepperkakebyen åpner denne helgen. Mange fine byggverk er levert inn til utstillingen. Foto: Marie Tønnesen

Publikum har adgang fra klokken 10 lørdag. Nytt i år er at alle som ønsker å besøke utstillingen i Oljemuseeet, må i år bestille billetter på forhånd. Smittevernet tas på alvor, og da er det viktig å ha kontroll på hvor mange som besøker pepperkakebyen samtidig.

Se nedenfor hvor du kan bestille billetter, hva det koster å komme inn og at det også er mulig å få gratisbilletter til bestemte tidspunkt.

Vil skape julestemning

– Hvorfor pepperkakeby?

– Dette er et reint Aftenblad-arrangement, som er vår måte å skape litt liv og røre og ikke minst julestemning på, sier sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad.

– Særlig dette året er det spesielt viktig. Mange har vært hjemme lenge, og det viser også igjen på de innleverte bidragene. Her er mye kreativitet, og mange flotte byggverk.

Penger til Barnekreftforeningen

– Samtidig benytter vi anledningen til å gi et bidrag til et godt formål med lokal forankring. For hvert pepperkakehus som er en del av utstillingen, gir Aftenbladet 250 kroner. I år går årets gave til Barnekreftforeningen Rogaland, som allerede har mottatt 57.000 kroner, sier Helle.

Barnekreftforeningen i Rogaland arbeider for at kreftrammede familier skal få en litt enklere hverdag ved å arrangere aktiviteter og støtte utdanning av helsepersonell.

– Vi er takknemlig for at vi de siste fire årene har hatt Oljemuseet som samarbeidspartner. Dette er en profesjonell aktør som bidrar til å bygge opp pepperkakebyen som en publikumsvennlig utstilling, sier Helle.

– Kreative folk

Aftenbladets merkevareansvarlig, Marie Tønnessen, sier at det er utrolig kjekt å se hvor kreative folk har vært, og at det lyser gjennom at dette er noe både store og små syns er gøy å være med på.

– Vi er veldig glade for at vi klarer å gjennomføre utstillingen i et så krevende år som 2020 hvor mye har blitt avlyst, sier hun.

Åpningstid for pepperkakebyen: Mandag, tirsdag, fredag og lørdag klokken 10 til 16.

Onsdag- og torsdag: Klokken 10 til 18.

Søndag: Klokken 10 til 18.

Pepperkakebyen er åpen fra lørdag 28. november og i hele desember. Det er mulig den også holder åpent frem til 4. januar.

Stengt: Julaften, 1. juledag, nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

Antall byggverk: Aftenbladets pepperkakeby har i år 228 byggverk, der mel, sukker, sirup, smør er hovedingredienser.

Billettpris: 100 kroner. Barn under 12 år gratis.

Studenter og honnør: 60 kroner.

Gratis: Onsdager og torsdager før jul mellom klokken 16 og 18 er det gratis for alle, men også gratisbilletter må bestilles på forhånd.

Her bestiller du: https://oljemuseetbillett.no/Detaljer/EVENT/7

