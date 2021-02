Foreldelsesfristen for seksuelle overgrep kan bli fjernet

Det kan gå mot en lovendring som gjør at foreldelsesfristen for alle seksuelle overgrep blir opphevet. Flere partier vurderer nå å endre lovteksten.

Arbeiderpartiets Lene Vågslid sier de vil vurdere om foreldelsesfristen for seksuelle overgrep bør utgå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I dagens lovverk har seksuelle handlinger som ikke er penetrering, en foreldelsesfrist på inntil ti år, men nå kan det gå mot et flertall for en lovendring på Stortinget, melder NRK.

Fra før har Frp, SV og Rødt åpnet for å oppheve foreldelsesfristen for seksuelle handlinger, og nå følger flere partier etter. Blant annet programfester Senterpartiet at alle typer seksuelle overgrep skal kunne straffes, uavhengig av hvor lenge det er siden overgrepene fant sted.

Høyre har lenge ment at det har vært nødvendig med en foreldelsesfrist for å få offeret til å melde fra tidligere.

– Men nå har vi vurdert spørsmålet inn mot programarbeidet, og vi kommer til å legge inn et forslag om at vi vil vurdere foreldelsesfristen for flere typer seksuallovbrudd, sier stortingsrepresentant for Høyre, Frida Melvær.

– Også Arbeiderpartiet vil vurdere om hele foreldelsesfristen skal utgå, sier justispolitisk talsperson Lene Vågslid. Hun har sendt et skriftlig spørsmål til justisministeren om saken og forventer at regjeringen vil komme til Stortinget med et forslag om lovendring.

– Når denne saken kommer, vil vi også vurdere om hele foreldelsesfristen bør utgå, sier Vågslid.