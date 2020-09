Politiet: Alle ungdomsranene i Stavanger er oppklart

Tips og god hjelp fra publikum har ført til at de 20 ungdomsranene som er anmeldt i Stavanger i år er oppklart. Politiet takker nå for hjelpen.

Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger Foto: Politiet

Politiet har tidligere fortalt om bekymringen vi har hatt i forbindelse med en rekke ungdomsran i Stavanger. Så langt i år har det skjedd 20 slike ran. Kathrine Sæland Rotseth, leder av forebyggende avsnitt i Stavanger, ønsker å takke alle dere som kommer med tips og opplysninger i sakene. Dette har bidratt til at alle ranene er oppklart, skriver politiets nettpatrulje på Facebook.

Politiet oppfordrer også alle til å anmelde, selv om de mistenkte er under 15 år. Politiet kan da koble på barnevernet, uteseksjonen og konfliktrådet, og det er slik både offer og gjerningsperson kan få den hjelpen de trenger. «Er gjerningspersonen over 15 år, går saken videre i straffesporet, parallelt med at barnevernet og uteseksjonen kobles på», skriver politiet.

Politiet minne om at tips kan ha vært med på å hindre at en ungdom fortsetter å utsette andre og seg selv for uønskede hendelser.