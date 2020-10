Kollsnes-anlegget uten strøm – produksjonen stanset

– Jobber med å finne årsaken.

Kollsnes prosessanlegg i Øygarden. Foto: Gassco

Eskil Eriksen er pressetalsperson i Equinor, som er teknisk operatør for Kollsnes prosessanlegg i Øygarden.

Ifølge Equinor behandler anlegget gass fra Troll-, Kvitebjørn-, Visund- og Fram-feltene – og «spiller en viktig rolle i eksport av gass til Europa fra norsk kontinentalsokkel».

Foto: Rune Sævig (arkiv)

Spenningsutfall

Eriksen forteller at det før normal arbeidstid tirsdag morgen inntraff et spenningsutfall. Det skal ikke ha skjedd noen konkret hendelse, annet enn at det ble oppdaget strømbrudd.

Anlegget er dermed uten strøm, opplyser han til BT.

– Produksjonen er stanset inntil videre. Vi jobber med å finne årsaken til strømutfallet og å få anlegget tilbake i produksjon.

Eriksen kan tirsdag morgen ikke anslå når strømmen kan være tilbake. Han opplyser at ingen er skadet og at anlegget er sikret.

Ifølge kommunikasjonsrådgiveren er det for tidlig å si hva strømutfallet kan koste i kroner og øre.

I slutten av august ble anlegget stengt ned på grunn av branntilløp i en el-installasjon.

Cirka 40 prosent av all eksport

Equinor oppgir at Kollsnes-anlegget kan behandle inntil 144,5 millioner standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i døgnet.

Anlegget på Kollsnes ble åpnet i 1996. Equinor opplyser på sine nettsider at cirka 40 prosent av all norsk gasseksport går via dette anlegget.

Eieren av anlegget er Gassled og operatøren er Gassco.

I en brosjyre fra Gassco heter det: «På Kollsnes blir gassen renset, tørket og komprimert før den sendes som tørrgass gjennom eksportrør til Europa. I tillegg transporteres noe gass i eget rør til Naturgassparken, vest i Øygarden, der Gasnor behandler og distribuerer gass til innenlands forbruk.»