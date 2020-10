Stavanger-lege dømt for bedrageri og underslag

I november 2015 slo politiet til mot den nå domfelte Stavanger-legens kontor i Stavanger sentrum. Foto: Elisabeth Risa

En Stavanger-lege er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for blant annet grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri, grovt underslag, grovt skattesvik – og for å ha utgitt seg for å være lege etter at han hadde mistet autorisasjonen.