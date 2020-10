Frelsesarmeen vil ta over drifta av Bedriftshotellet

Bedriftshotellet i Sandnes. Foto: Anders Minge

I september blei det kjent at Charles Arild Dalili Thevathason og Theva-gruppen ikkje lenger vil drive Bedriftshotellet. No ønsker Frelsesarmeen å ta over drifta.