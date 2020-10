Katharina måtte vente i tre timer på taxi – men nå blir det enda vanske­ligere for rulle­stol­brukere å skaffe drosje

Stavanger Taxi beklager på det sterkeste at rullestolbrukeren Katharina Haaland (26) måtte vente tre timer på Madla Amfi før en drosje kom og hentet henne. Samtidig varsler drosjeselskapet at antall taxier tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne nå skal reduseres betraktelig. Foto: Jon Ingemundsen

Rullestolbrukeren Katharina Haaland (26) måtte vente i tre timer på drosjen som skulle ta henne de rundt to kilometerne fra kjøpesenteret Madla Amfi til boligen på Tjensvoll. Stavanger Taxi beklager hendelsen, men frykter at rullestolbrukere i fremtiden må belage seg på lang ventetid for drosje.