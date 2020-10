Sønnen (42) dømt for å ha drept foreldrene på Sotra

En 42 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til tvungen psykisk helsevern for å ha drept sine foreldre.

Krimteknikere på stedet etter funnet av det drepte ekteparet på Kolltveit, Sotra, i fjor sommer. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) ble funnet drept på Kolltveit på Sotra torsdag 27. juni i fjor.

Nå er deres 42 år gamle sønn dømt til tvungent psykisk helsevern, en særreaksjon for utilregnelige lovbrytere. Han hadde vært innlagt på Sandviken sykehus og skrev seg ut tre dager før drapene.

Han tilsot at han knivstakk foreldrene i rettssaken, men nektet straffskyld. Sakkyndige mener han var utilregnelig i gjerningsøyeblikket.

Frykter nye handlinger

Statsadvokat Benedicte Hordnes ba om at han ble dømt til tvungent psykisk helsevern. Hun fikk medhold i retten.

«Etter rettens mening viser de svært grove drapshandlingene, sammenholdt med den alvorlige psykiske lidelse tiltalte har, at tiltalte er i stand til å begå svært alvorlige handlinger når hans stressnivå som en følge av lidelsen blir høyt nok», heter det i dommen.

Retten mener faren for nye alvorlige lovbrudd er «kvalifisert og reell». I dommen vises det til at han har holdt sin psykiske lidelse skjult, noe som utgjør en forhøyet risiko, ifølge dommen.

Skåne for tortur

Retten viser til de sakkyndige, som mener han må medisineres og være i et miljø med gode rammer for å unngå at han får et slikt stressnivå som han hadde før drapene.

Tiltaltes forsvarer, advokat Fredrik Verling, har ikke svart BT. I sin prosedyre ba han retten ta stilling til om drapene kan ha blitt begått i en nødverge- eller nødrettssituasjon, gitt hvordan tiltalte subjektivt oppfattet fakta.

42-åringen har i avhør snakket om barmhjertighetsdrap, at han drepte foreldrene for å skåne dem for tortur.

Sønnen tilsto på stedet at han hadde tatt livet av foreldrene. Foto: Bård Bøe (arkiv)

– I psykose

På siste dag av rettssaken omtalte statsadvokat Benedicte Hordnes tvungent psykisk helsevern som et regime der den dømte ikke kan skrive seg selv ut eller klage på tvang. 42-åringen har fått diagnosen paranoid schizofreni.

– Tiltalte er uenig i diagnosen og uenig i at han trenger medisin, sa statsadvokaten i sin prosedyre.

Politiet visste ikke om drapene da de rykket ut til eneboligen på Sotra. I utgangspunktet skulle de hjelpe ambulansefolkene med å få 42-åringen til lege, etter en melding om at han kunne være utilregnelig og i psykose.

På stedet ba politimannen den nå drapstiltalte sønnen om å komme ut av huset. Ifølge vitnet kom han da ut, satte seg på en benk og tok en røyk.

– Til ambulansefolkene sa han at foreldrene hadde tatt bilen og reist cirka en halvtime tidligere, forklarte politimannen.

Aktor Benedicte Hordnes la ned påstand om tvungent psykisk helsevern. Foto: Iver Daaland Aase (arkiv)

«Barmhjertighetsdrap»

En stund senere sa 42-åringen til politifolkene: «Jeg har drept mine foreldre». I obduksjonsrapportene kom det frem at det var 70 skader til sammen på de to avdøde.

– I første avhør sa han at det var et barmhjertighetsdrap, og at han hadde tenkt på det i flere dager, sa aktor Benedicte Hordnes.

Ifølge Hordnes har tiltalte videre forklart seg om frykt for at noen skulle kidnappe dem – og at det var gass i huset som kunne virke på ham.

Spørsmål om helsehjelp

I retten ga 42-åringens lillebroren klart uttrykk for at han ikke skjønte at storebroren kunne bli utskrevet fra Sandviken bare dager før drapene.

I fjor høst anmeldte tiltaltes lillebror Helse Bergen for avvik fra forsvarlighetskravet ved helsehjelp.

Saken ble til slutt henlagt fordi 42-åringen ikke ga fritak fra taushetsplikten. Dermed fikk ikke politiet innsyn i pasientjournalen hans.

Helseforetaket fikk i en foreløpig rapport fra Helsetilsynet kritikk for at 42-åringen ikke fikk forsvarlig helsehjelp.