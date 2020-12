Politiet setter ned arbeidsgruppe for å gå gjennom barnevernssaken i Randaberg

En dom i Stavanger tingrett, der et foreldrepar ble frifunnet for mishandling av fire barn, har vakt oppsikt. Foto: Fredrik Refvem

Politiet setter ned en arbeidsgruppe for å gå gjennom barnevernssaken i Randaberg. Lederen i Juristforbundet – Kommune mener at barneverntjenesten trenger egne jurister for å ivareta rettssikkerheten.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden