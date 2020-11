Ti av Aftenbladets mest populære reportasjer i høst

Avslutt helgen med langlesning! Her har vi samlet et knippe av Aftenbladets mest populære reportasjer i høst. Pluss et par populære artikler fra forbrukerredaksjonen.

Slik står Havanna i dag, 13 år etter at dørene stengte. Foto: Jarle Aasland

Andreas Askildsen Frontsjef

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Historien om Havanna badeland: Mye moro, en konkurs og en tragisk dødsulykke

Mens debatten raser om nytt folkebad i Stavanger-Sandnes, må befolkningen nøye seg med minnene: I 2007 stengte dørene til legendariske Havanna badeland på Hana: Det ble 16 år med eksotisk badeglede. Men det er også historien om dårlig vannkvalitet, en konkurs og et tragisk dødsfall.

I 2007 ble proppen dratt ut av badeeventyret på Hana; Havanna badeland. Etter 16 års sammenhengende drift som Norges største, innendørs badeland måtte eierne kaste inn håndkleet og driften ble avviklet. Hvorfor klarte det ikke å overleve når alle hadde det så gøy?

Les saken: Mye moro, en konkurs og en tragisk dødsulykke (publisert 18. august 2020)

Hun er gift, har to barn og god jobb: – Mitt problem er et jeg blir for sint på barna

Ragnhild i samtale hos terapeut Randi Mossefinn, til venstre, ved Alternativ til vold i Stavanger. Under koronakrisen ga hun Ragnhild akutt krisehjelp, inntil hun fant en vei ut av problemene. Foto: Jon Ingemundsen

Kvinnen i 30-årene er akademiker med en ansvarsfull stilling. Hun er gift og mor til to små barn. Og: Hun har et alvorlig problem hun ikke snakker høyt om.

Les hele saken: Når mamma klikker (publisert 17. oktober 2020)

Historien om Ullandhaugtårnet: Se de unike bildene fra innsiden

Visste du at det er en leilighet oppe i Ullandhaugtårnet? Foto: Jarle Aasland

Kjøkkenet ligger 143 meter over havet – i Stavanger. I kjøkkenskapet finnes mel som trolig er over 50 år gammelt, kaffe av litt nyere dato og servise med Televerkets logo på. Bli med inn i Ullandhaugtårnet.

Les hele saken: På innsiden av Ullandhaugtårnet (publisert 25. september 2020)

Kjærasteparet Evy og Esben bur kvar for seg under same tak: – Vi må gjera det som er best for oss og eigne barn

Takterrassen vender mot sør og vest. Å sjå det raude lyset hengja over Storhaug etter solnedgangen er fantastisk, fortel Evy Eftestøl.

Då Evy Eftestøl og Esben Larsen møttest, fann dei fort ut at det måtte bli dei to.

Men dei ville ikkje sausa dine og mine barn saman i ein påtvungen storfamilie. Løysinga blei å bu i to ulike etasjar under same tak.

Evy, som er arkitekt, har teikna tomannsbustaden i Valkyrjegata på Våland i Stavanger.

Bli med inn i den horisontaldelte heimen deira.

Les heile saka: Kjærasteparet Evy og Esben bur kvar for seg under same tak (publisert 1. november 2020)

Equinor har betalt 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola som aldri er bygget

Fra 2011 til 2016 overførte flere oljegiganter enorme beløp til korrupsjonsherjede Angola. Pengene skulle gå til å bygge et forskningssenter. Equinors bidrag var på nesten en halv milliard kroner.

Snart ti år senere finnes fortsatt ikke noe forskningssenter. Hva skjedde?

E24: Les hele saken og resten av artikkelserien om Equinor i Angola (publisert 18. september 2020)

Idyllen slår sprekker: Millionkrangel, brakkedo og nye bad de ikke trenger

Le Roy Tonning og Asgeir Bell trives veldig godt i borettslaget på Tjensvoll. Men de stusser over det massive rørbytteprosjektet som vil koste opptil 75 millioner kroner. Foto: Jon Ingemundsen

Mellom velstelte hager på Tjensvoll slår naboidyllen sprekker. Årsaken er dårlige rør som skyldes en tabbe da borettslaget ble bygget. Utskiftingen av alle rør vil koste 62–75 millioner og skaper splid når husleia stiger og alle 169 leilighetene må rive opp badene sine.

Asgeir Bell og Le Roy Tonning i Tjensvoll Terrasse frykter at de må rive sine nye bad, og tape alle pengene, når hele borettslaget skal totalrenovere rørsystemet. Juristene er uenige om det er lov å pålegge beboerne å rive badet.

169 leiligheter på Tjensvoll får nye rør. Beboerne må betale for nytt bad de ikke vil ha

Les hele saken: Idyllen slår sprekker på Tjensvoll (publisert 27. september 2020)

Sukker, ikke mettet fett er farlig for hjertet

– Vi spiser litt av hvert, men i moderate mengder, sier kostholdsekspert Teresa Risan Haugsgjerd som i dag serverer kylling, ris og salat. Datteren Marta (3) spiser det samme. Foto: Tor Høvik

Det er middagstid hos familien Haugsgjerd. På bordet står en kyllinggryte, ris og salat. Seks måneder gamle Ole får også smake og ser ut til å sette pris på voksenmiddagen.

– Vi spiser litt av hvert, men i moderate mengder. Men det er én ting jeg har blitt mer bevisst på å styre unna, sier Teresa Risan Haugsgjerd, som er stipendiat ved UiB og har forsket på sammenhengen mellom kosthold og hjerteinfarkt.

I disse dager publiserer hun og kollegene en studie som viser at sukker er farligere for hjertet enn mettet fett.

Les saken: De ville finne ut hva som beskyttet mot hjerteinfarkt. Resultatet overrasket forskerne (publisert 14. september 2020)

Kjetil (35) ble fanget i spillkarusellen: Mistet kjæresten, ødela relasjoner, spolerte jobbmuligheter og havnet i fengsel

35 år gamle Kjetil Åsvald Åsen forsøker å beskrive hvordan store summer rullet ut og inn på spillekontoen i en enorm fart. Han er en av rundt 170.000 nordmenn som har problemer med spill.

Han har en gjeld som nærmer seg seks millioner kroner og er under behandling for lidelsen sin. I tillegg til penger har spillingen kostet ham en kjæreste, ødelagte relasjoner, spolerte jobbmuligheter og et fengselsopphold.

Les hans historie og bli med på et sterkt møte med faren.

Les hele saken: Fanget av spillkarusellen (publisert 17. oktober 2020)

Denne søskenflokken er blitt et Rema 1000-fenomen

Denne søskenflokken er blitt en «snakkis» i Rema-systemet. Fra venstre: Christine, Benjamin, Daniel, Lillian, Kenneth og Philip. Alle med etternavn Baardsen Chin. Monica er flyttet til Østlandet og kunne derfor ikke være med på bildet, mens Erik ikke ønsket å være med. Foto: Kristian Jacobsen

De er åtte søsken. Alle jobber for Rema 1000 i ulike butikker i Rogaland. Familien Baardsen Chin er et fenomen i dagligvarebransjen.

– Det er veldig spesielt, ja. Jeg ser den, sier eldstemann på 26 år, Daniel Baardsen Chin, og smiler.

Så er tusenkronerspørsmålet: Hvordan i alle dager er det mulig?

Les hele reportasjen hos E24 (publisert 10. oktober 2020)

Elbil, bensin, diesel eller hybrid? Disse bilene er billigst å eie

Dette regnestykket har du kanskje ikke lyst til å se: Så mye koster bilen deg årlig. Foto: Stian Lysberg Solum

Hvert år gjør Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) en omfattende kalkyle på hva det faktisk koster å eie og bruke bil i Norge. Årets utgave viser at bilkostnadene fortsetter å øke.

For første gang er også årlige kostnader for elbiler og ladbare bensinhybrider med – i tillegg til bensin- og dieselbiler.

Sjekk din prisklasse. Disse bilene er billigst å eie.

– Mange vil nok bli overrasket.

Les hele saken: Én type bil slår alle på pris (publisert 8. september 2020)