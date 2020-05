Endelig åpner Sirdal-Lysebotn og Brokke-Suleskard

Fredag 29. mai klokken 12 åpner fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn og fylkesveg 337/987 fra Brokke til Suleskard.

Store dimensjoner på brøytekantene langs vegen mellom Sirdal og Lysebotn. Foto: Fred-Jonny Wikøren/Agder fylkeskommune

Alle snøen i fjellet har skapt problemer for Agder fylkeskommune i hele mai. Først nå, én måned etter den opprinnelige planen, kan vegstrekket mellom Suleskard i Sirdal og Brokke i Setesdal åpne.

Trond Heia, seksjonsleder for drift og vedlikehold av fylkesvei i Statens vegvesen, forteller at brøytekantene er 10 meter på det høyeste. Det betyr at sikten er dårlig.

Tunge kjøretøy må fortsatt vente før de tar i bruk veien, siden bredden er for smal til at større kjøretøy kan passere.

– Vi oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene og ikke stoppe på møteplasser, sier han.

Kaos på Sulekard

For én uke siden gjensto fortsatt 7,5 kilometer med brøyting på Suleskarvegen. De siste dagene har det vært jobbet på spreng for å rydde veien. To snøfresere har jobbet fra hver sin kant.

– Tirsdag kom gjennombruddet. Da møttes snøfreserne fra hver sin side. Nå skal vi bruke de neste dagene på å rydde veien og brøytekantene for farlig snø. I tillegg må vi frese litt ekstra der sikten er dårlig, sier Heia.

– Vi forventer storinnrykk av skuelystne trafikanter både på to og fire hjul denne helgen, sier han.

Også på vegen mellom Sirdal og Lysebotn har det vært en stor jobb å få åpnet vegen.

– Mengdene snø og konsistensen på den har gjort at vi åpner vegen litt senere enn vi ellers har pleid, sier byggeleder Fred-Jonny Wikøren i Agder fylkeskommune.