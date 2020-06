Ryfast slo fire rekorder: – Helt nydelig i Ryfylke

Langhelg og strålende vær ga rekordstor utfart til Preikestolen og andre naturperler i Ryfylke. For første gang kjørte over 10.000 gjennom Ryfylketunnelen i løpet av ett døgn.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Martha Nordahl Vatne fra Hundvåg reiste til Strand i pinsen for å overnatte i telt ved Mjåvatnet og padle på Liarvatnet. Foto: Ravn Vatne

– Det var helt nydelig, sier Martha Nordahl Vatne fra Hundvåg etter telttur med familien til Mjåvatn i Strand.

Det idylliske fjellvatnet ligger i Hesten naturreservat, som er Rogalands største naturreservat. Området er vernet på grunn av det som kalles «boreonemoral regnskog». Dette er furu- og løvskog i lavereliggende strøk på Vestlandet med svært høy luftfuktighet, og forekomst av karakteristiske lav og moser.

Etter at den undersjøiske tunnelen åpnet ved årsskiftet, har Martha Nordahl Vatne kjørt så ofte hun kan for å gå til Heiahornet og andre turmål.

– Ikke alle trenger å gå til Heiahornet. Det er tusen fine turer.

Fire rekorder slått

Hun er ikke alene om å dra til Ryfylke. Fredag passerte 6526 kjøretøy telleapparatene i Ryfylketunnelen i retning Solbakk i Strand. Dette er rekord i retning Ryfylke. Den gamle var på 5730 og ble notert 20. mai.

Mandag 2. pinsedag returnerte 6973 kjøretøy i retning Stavanger. Det er rekord for dette tunnelløpet. Den forrige rekorden ble notert 3. mai da 6280 passerte.

2. pinsedag kjørte 3393 i retning Solbakk, dermed ble det også satt rekord for samlet trafikkmengde i løpet av ett døgn: Totalt 10.365. Dette slår åpningsdagen 30. desember da totalt 9530 skulle prøve den ferjefrie forbindelsen.

Også månedsrekorden ble slått i mai. Da kjørte totalt 221.225 kjøretøy gjennom Ryfylketunnelen, eller gjennomsnittlig 7136 per dag. Dette er betydelig mer enn januar da mange var nyfikne og 199.531 passerte tellerne, altså 6436 per dag.

I pinsehelgen skulle mange til Preikestolen. Søndag registrerte telleapparatene langs stien over 3143 turgåere. Det er – inntil videre – årets best besøkte dag. I hele mai gikk 17.214 turen. På grunn av korona-situasjonen og ingen tilreisende fra utlandet, er dette noen tusen færre enn samme måned i fjor, da 22.500 besøkte attraksjonen.

– Mai var ganske bra, takket være langhelgene, sier daglig leder Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen.

Uten utenlandske turister tror han det blir vanskelig å holde tritt med fjorårets besøkstall. I juni 2019 var det 60.000, i juli 100.000.

– Jeg mener fortsatt at vi skal være glade om vi klarer halvparten av fjoråret, sier Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen.

Vil spre turgåerne

Preikestolen har 1000 parkeringsplasser og er tilrettelagt for mange besøkende. Det er verre stilt med andre turmål som folk på Nord-Jæren har fått smaken på.

– Vi har en kjempeutfordring som må løses. Det er positivt at mange har oppdaget den flotte regionen vår, men parkeringsplassene våre er ikke dimensjonert for annet enn Strand og nabokommunene, sier Anita Ellefsen Hus, fagansvarlig for park & grønt i Strand kommune.

Kommunen ønsker å spre de besøkende. Rådmannen har utarbeidet et forslag til 52 prioriterte turer (ekstern lenk til kart). Det vil dermed være mulig å gå en ny tur i uka i et helt år. Etter hvert som nye turer avklares med grunneierne og parkeringsfasiliteter kommer på plass, skal de markedsføres på UT.no. Kommunestyret skal diskutere saken 17. juni.

Nærmere bominnkreving

Gratis tunnel har hatt betydning for den store turaktiviteten. Koronarestriksjoner forhindrer fortsatt Tecsidel, det spanske firmaet som skal kjøre siste test av bommene ved Ryfylketunnelen og Hundvågtunnelen, fra å dra til Norge.

– Tecsidel opplyser at de ikke har fått klarsignal til å reise til Norge enda, men at ting kan endre seg fort nå, opplyser Kristian Rognskog, prosjektleder for vegkantutstyr i Statens vegvesen.

Fra de spanske teknikerne ankommer landet til bommene er i drift, vil det gå cirka 17 dager.

Martha Nordahl Vatne tror ikke bompengene kommer til å stanse hennes familie fra å dra på tur.

– Gratis i tunnelen har vært helt greit, men det kommer ikke til å koste så mye. Jeg kjører stort sett med full bil og det er uansett billigere enn ferja.

Trafikken i Ryfylketunnelen: