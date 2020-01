Dette skjedde i natt

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til tirsdag 14. januar.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Foto: Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Foto: Foto: AP / NTB scanpix

Advares om nye utbrudd

Evakuerte innbyggere i Manila på Filippinene advares mot å returnere hjem.

Flere vulkanutbrudd kan skje de neste timene eller dagene, opplyser myndighetene i landet.

Skal ha hacket gasselskap

Et amerikansk cybersikkerhetsselskap hevder russiske militære agenter har hacket det ukrainske gasselskapet Burisma.

Selskapet står sentralt i president Donald Trumps svertekampanje mot USAs tidligere visepresident og kandidat til å bli Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

Vil fjerne retningslinjer for lederlønn

Styreleder Jon Erik Reinhardsen i Equinor foreslår å vrake statens retningslinjer for lederlønn, men avviser at det skyldes et ønske om å tilby høyere lønn.

Næringsdepartementet og andre departementet som forvalter statens direkte eierskap, ba i sommer om innspill fra selskapene til en gjennomgåelse av retningslinjene.

Kina fjernes fra liste

Kina stemples ikke lenger som en valutamanipulator av USA. Det skjer dager før en handelsavtale mellom landene blir underskrevet.

Kunngjøringen fra finansdepartementet mandag kveld kommer fem måneder etter at president Donald Trumps administrasjon stemplet Kina som en valutamanipulator.

Publisert: Publisert 14. januar 2020 06:08

Mest lest akkurat nå