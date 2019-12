Slik blir været nyttårsaften

I Rogaland vil du sannsynligvis slite med utsikten til fyrverkeriet, ifølge meteorologen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foto: Kristian Jacobsen

Solveig Eriksen Journalist

– Det ser ut som det vil bli typisk vestlandsvær nyttårsaften, og det betyr som oftest mye skyer og perioder med nedbør, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt.

– Vindretningen blir nordvestlig, med skiftende skydekke og enkelte regnbyger. Så da kan man bli enten heldig eller uheldig når man skal se fyrverkeriet, rett og slett.

Det finnes fortsatt håp om at skydekket vil klarne i kystområdene. Foto: Pål Christensen

Granerød forteller at særlig i kystområdene er det sjanse for at været klarner opp, mens indre strøk sannsynligvis vil ha mer sammenhengende skydekke.

– På kysten vil det også være en frisk bris og 6–7 plussgrader, mens i indre strøk og i fjellet blir det stiv kuling. Temperaturene i Sirdal, for eksempel, vil nok ligge på rundt 0 grader.

Publisert: Publisert 29. desember 2019 15:06