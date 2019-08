Gruppelederen i Time Ap ville melde seg ut av partiet rett før valget

Etterdønninger etter nominasjonsmøtet i november - av noen betegnet som et kupp - har kommet til overflaten bare få uker før valget.

– Jeg har vært i en prosess, bekrefter Lars Enevoldsen til Aftenbladet.

Den sentrale politikeren er gruppeleder for Ap, sitter i formannskapet og blir oppfattet som en ryddig og løsningsorientert politiker. Han har også utmerket seg med noe så sjelden i politikken som å gi ros og støtte til innlegg fra politiske motstandere.

Nominasjonskomiteen ville fortsatt ha Enevoldsen som partiets ordførerkandidat. Han ble spurt, takket ja og ble enstemmig innstilt på førsteplassen.

Ble vraket

På nominasjonsmøtet ble Enevoldsen imidlertid vraket. Det kom helt overraskende både på ham selv og på komiteen. Noen hadde blitt enig om å kjøre fram Jone Edland som listetopp gjennom et benkeforslag. Edland vant kampvoteringen, og det var rundt 35 medlemmer til stede på møtet på Bryne ungdomsskule.

Enevoldsen kom så inn på femteplass på lista. Han var ikke forberedt på at det ville komme benkeforslag på en ny listestopp, men sa dette til Aftenbladet etterpå:

- Ja, det kom litt brått. Nominasjonsmøtet ville ha inn yngre krefter. Jeg aksepterer det. Jeg er glad for at partiet ville ha meg med på laget på femteplass, sa Enevoldsen som til daglig er fagleder i Sr-bank.

Det gikk på tillit

Men etter det Aftenbladet forstår har valget ført til at han har tvilt på sin egen tillit til dagens partifeller på toppen. Han vurderte derfor å melde seg ut av partiet, bli en uavhengig representant hvis han ble valgt inn og mente det var ryddig å gi beskjed om dette før valget.

– Ja, jeg har tenkt mye på om det var rett å være med videre, medgir Enevoldsen.

Han medgir også åpent at han følte han ble utsatt for et kupp på nominasjonsmøtet, siden ingen hadde gitt ham et vink på forhånd.

– Men jeg brenner for Arbeiderpartiets saker om fellesskap og at alle skal med. Det er også viktig å jobbe for at kommunen får en bærekraftig økonomi. Dette vil jeg bidra til, og da må det skje gjennom Ap. Jeg har også fått mange oppfordringer om å fortsette, sier Enevoldsen til Aftenbladet.

Tenkte ikke på det som et kupp

Partiets nye listetopp og ordførerkandidat er glad for Enevoldsens konklusjon.

- Selvfølgelig. Lars er en ressursperson, han har stor kompetanse. Vi har sterkt oppfordret ham til å bli med videre, sier Edland.

Han har selv ikke vurdert nominasjonsmøtet som et kupp. Han ble beæret da han ble foreslått som partiets ordførerkandidat.

– Ja, jeg syntes rett og slett at det var kjekt at noen så meg i den rollen. Og så ble jeg valgt. Nå er det viktig å se framover, jobbe for et godt valg, sier Jone Edland.

Kan han ta turen fra plogfabrikken til ordførerkontoret?

Kan styre Time

Han har nå muligheten for å bli kommunens nye ordfører. Ap er i dag det nest største partiet i Time med fem representanter og kan med bare litt endring i valgresultat ta styringen i kommunen.

Nå har han ordførerkjedet med knappest mulig flertall

I dag sitter Høyres Reinert Kverneland i ordførerstolen med støtte fra KrF, som har varaordføreren med Sverre Risa, samt Frp og Venstre. Sammen har de fire partiene 16 representanter.

Ap er i opposisjon sammen med Sp, Sv, Mdg. Til sammen har de 11 representanter.