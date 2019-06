Wirak krever pengebevis av Stavanger

Stavanger er villig til å betale pengene som forsvinner ved å snu bommen på Bybrua.

Snudd bom betyr at mange biler fra Hundvåg bydel slipper å betale både inn og ut av bydelen. Det vil føre til et bortfall av bominntekter på inntil 8 millioner kroner årlig.

Stanley Wirak synes det er et morsomt og kreativt utspill.

– Da må Stavanger kommune skrive ut en sjekk som viser at de virkelig betaler tapte bominntekter, sier Stanley Wirak.

Må kutte 7 milliarder

Han mener det er helt uaktuelt å betale ved å kutte i prosjekter.

– Det må kuttes i alle prosjekter, ikke bare i Stavanger. Kostnadene må ned med 7 milliarder kroner for å få dette i hop, påpeker Sandnes-ordføreren og legger til:

– Det finnes ikke noe Sandnes-prosjekt, Sola-prosjekt eller Stavanger-prosjekt. Bymiljøpakken er et felles prosjekt hvor målet er null vekst i biltrafikken i regionen, sier Stanley Wirak.

Arbeiderpartiet i Sandnes, Stavanger, Sola og Randaberg har i lang tid sagt ja til å snu bommen på Bybrua mot at rushtidsavgiften fjernes helt. Wirak kommer ikke uten videre til å støtte det nye forslaget fra Stavanger når og hvis det kommer til Styringsgruppa for bymiljøpakken.

– Da må Stavanger bli med på å fjerne rushtidsavgiften. Det er slik kompromisser foregår, sier Stanley Wirak.

Jarle Aasland

– Konstruktivt

Sola-ordfører Ole Ueland (H) mener det er et konstruktivt forslag fra Stavanger.

– I motsetning til Ap som ikke har økonomisk inndekning for sitt forslag om å fjerne rushtidsavgiften, så er det mulig å vurdere dette, sier Ole Ueland.

Han vil foreløpig ikke ta stilling til om han støtter forslag.

– Det må vurderes opp mot hele bomsystemet og finansieringen av Ryfast, sier han.

– Skjønner du at Stavanger ønsker å snu bommen på Bybrua?

– Jeg forstår at folk på Hundvåg opplever at de kommer spesielt uheldig ut. Ingen bomringer er helt rettferdige, og det er andre også som opplever at de blir hardere rammet, sier Ole Ueland.

– Stavanger trenger ikke betale

Frode Myrhol (FNB) mener Stavanger ikke trenger å betale noe som helst - og likevel få snudd bommen på Bybrua.

Han viser til at Statens Vegvesen ønsker flytte bommen på Motorveien for å tette hullet i bomringen som Eiganestunnelen vil lage. Myrhol vil bruke dette som en brekkstang for å få alle kommunene med på å snu bommen på Bybrua.

Jon Ingemundsen

Bystyret kom aldri fram til bommen

«For at Stavanger kommune skal kunne gå med på å flytte bomstasjonen E39 Mosvatnet er det et krav at bommen på Bybrua snus», lyder FNBs forslag.

– Alle vil tette hullet i bomringen som Eiganestunnelen lager. Da må Stavanger være så tøffe at vi krever å få snu bommen på Bybrua som en forutsetning, mener Myrhol.

Også dette forslaget vil komme til behandling i bystyret i Stavanger mandag.