Stavanger oppretter eget luftveislegekontor

Folk som ringer fastlegen i Stavanger og har luftveissymptomer, kan nå bli henvist videre til et eget legekontor.

Ivar Halvorsen er kommuneoverlege og fastlege i Stavanger. Foto: Pål Christensen

– Det er ikke en legevakt eller et sted der en kan møte opp, men noe vi har laget for de som trenger å bli undersøkt, sier kommuneoverlege og fastlege Ivar Halvorsen til Aftenbladet.

Det nye luftveislegekontoret ligger i Kvitsøygata 3 på Storhaug og vil få åpningstid fra kl. 12 til klokken 20, også i helgen. Men ingen skal møte opp uten å gå via fastlege og få avtale på forhånd.

Hvis du har luftveissymptomer, skal du ikke møte opp, men i stedet ta kontakt med ditt fastlegekontor for å bli vurdert via telefon eller video. Men noen vil likevel trenge å bli undersøkt, og disse skal nå henvises til et eget legekontor for luftveisproblemer.

– Normalt på denne tiden av året er det en del godt voksne som får en vanlig lungebetennelse, barn kan få lungeinfeksjoner og ørebetennesler som ikke har noe med korona å gjøre. De vil vi gjerne få vurdert. Noen som er ganske syke, trenger en vurdering for å finne ut hva det er. Noen kan være tungpustet av andre grunner enn infeksjon, sier Halvorsen.

Samtidig skal det å flytte luftveisproblemene til ett legekontor gjøre det tryggere for innbyggere i risikogruppen å møte opp på de andre fastlegekontorene. Men det er din egen fastlege som vurderer om du skal sendes videre for nærmere vurdering

– Tirsdag hadde 3000 av fastlegene i Norge tatt i bruk video. Det er en god måte å bli vurdert på, men noen trenger altså å bli undersøkt, sier Halvorsen.