Tidligere Frp-justisminister: Ikke så alvorlig å hente hjem IS-siktet kvinne

Tidligere justisminister Anders Anundsen råder Frp til å ha et «helikoptersyn» på saken om den terrorsiktede kvinnen som hentes hjem fra Syria.

Tidligere justisminister Anders Anundsen (Frp) erfaring er at man får mest gjennomslag ved å sitte i regjering. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Hjemhentingen har vakt harme i Fremskrittspartiet, og ledelsen har truet med å gå ut av regjeringen. Frp-veteran Anundsen sier til Dagsavisen at saken ikke nødvendigvis er så alvorlig som den er blitt framstilt.

– Det går selvfølgelig an å ta et helikoptersyn på dette. Vi har tidenes laveste asylinnvandring fordi Frp sitter i regjering, satt opp mot ett menneske man ikke ønsker skal komme til landet. Man kan se saken i det perspektivet, selv om jeg har veldig stor forståelse for frustrasjonen.

Anundsen mener regjeringsdeltakelsen alt i alt har vært en suksess for Frp, og antyder at det kan være lurt å bli sittende for Frp.

– Min erfaring er at man får mest gjennomslag ved å sitte i regjering, selv om det noen ganger er usedvanlig store kameler som må svelges.

Anders Anundsen er den justisministeren i Erna Solbergs regjering som har sittet lengst (fra oktober 2013 til desember 2016). Han satt på Stortinget for Frp i perioden 2005 til 2017.

